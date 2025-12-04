Egypte: AD Ports acquiert une participation de 19,3 % dans l'opérateur de conteneurs d'Alexandrie pour 272 millions de dollars

Le groupe AD Ports a acquis une participation de 19,3 % dans Alexandria Container & Cargo Handling Company auprès de la Saudi Egyptian Investment Company dans le cadre d'une transaction évaluée à plus d'un milliard d'AED (272 millions de dollars). Cette transaction permet au groupe des Émirats arabes unis d'étendre sa présence en Égypte et de renforcer sa position le long des principales routes commerciales entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe.

L'ALCN exploite des terminaux à conteneurs à Alexandrie et à El-Dekheilla avec une capacité combinée de 1,5 million d'EVP et un taux d'utilisation de 71 %. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 8,37 milliards d'EGP et un EBITDA ajusté de 6,09 milliards d'EGP au cours de l'exercice 2025. AD Ports a financé l'opération à l'aide d'une combinaison de liquidités et de dettes.

SEIC a déclaré que la vente s'aligne sur sa stratégie de portefeuille. Depuis l'investissement de SEIC en 2022, les recettes d'exploitation de l'ALCN ont augmenté de 194 %. AD Ports a déclaré que la participation soutenait son plan à long terme d'expansion des actifs logistiques et portuaires dans la région.

Les dirigeants des deux sociétés ont déclaré que la transaction s'inscrivait dans le cadre d'objectifs plus larges de diversification nationale et de développement du commerce aux Émirats arabes unis et en Égypte.

Cet accord s'ajoute à une série d'investissements du Golfe dans les actifs portuaires et logistiques de l'Égypte, le Caire étant à la recherche de capitaux étrangers pour stabiliser l'économie et augmenter les capacités commerciales le long de la Méditerranée. AD Ports s'est développé de manière agressive par le biais d'acquisitions et de partenariats en Jordanie, au Pakistan et dans la mer Rouge, dans le but de construire un réseau de terminaux régionaux pour capter le trafic croissant de conteneurs. Pour l'Égypte, les opérateurs étrangers dotés de bilans solides sont considérés comme essentiels pour moderniser les infrastructures et améliorer l'efficacité des ports les plus anciens. L'ALCN reste l'un des opérateurs de terminaux les plus stratégiquement situés en Égypte, traitant une part importante du fret conteneurisé du pays. La vente partielle permet à SEIC de réaffecter le capital tout en maintenant la société dans le cadre du programme de réforme du secteur portuaire égyptien.