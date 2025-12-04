Zambie: Dot Com Zambia lance son introduction en bourse à Lusaka

Dot Com Zambia a lancé son premier appel public à l'épargne sur le Lusaka Securities Exchange, visant à obtenir jusqu'à 12,3 millions de ZMW par la vente d'un million d'actions à 12,3 ZMW chacune. L'offre se déroule du 27 novembre au 12 décembre, la société devant être cotée en bourse le 22 décembre sous le symbole DCZ.

L'introduction en bourse donne aux investisseurs particuliers et institutionnels leur première chance de participer au capital social du fournisseur de services numériques du secteur public. Fondée en 2009 et rebaptisée en 2025, Dot Com Zambia exploite le système national de péage électronique dans 31 gares de péage, gère plus de 45 000 véhicules par l'intermédiaire de ses plateformes et a traité plus de 9,5 millions de transactions. Son portefeuille comprend la collecte numérique des impôts eLevy, la plateforme de gestion des carburants eFuel et ePass, une application mobile unifiée pour les consommateurs.

Les résultats financiers se sont nettement améliorés. Le chiffre d'affaires est passé de 214 millions de ZMW l'année précédente à 528,9 millions de ZMW en 2024, tandis que le bénéfice net a atteint 3,48 millions de ZMW. En septembre 2025, l'entreprise avait déjà généré 475,8 millions de ZMW de revenus et dépassé son EBITDA pour 2024.

L'introduction en bourse porte sur 1 000 000 d'actions, soit 10 % des capitaux propres. Parmi celles-ci, 900 001 sont offertes au public, tandis que 99 999 sont réservées au plan d'actionnariat salarié. La moitié de l'offre est destinée en priorité aux investisseurs individuels, avec une souscription minimale de 500 actions et un plafond de 500 000 ZMW. Les résultats de l'allocation sont attendus pour le 19 décembre. Les souscriptions peuvent être soumises par l'intermédiaire d'agents réceptionnaires ou en ligne sur le site dczipo.com.

Points clés à retenir

L'offre de Dot Com Zambia ajoute une nouvelle activité au marché Alt-M de la LuSE, à un moment où la Zambie s'efforce de renforcer la formation de capital national et d'élargir la participation des particuliers. Les décideurs politiques ont encouragé la cotation d'un plus grand nombre d'entreprises liées à l'État et axées sur la technologie, dans l'espoir d'accroître la propriété locale des entreprises impliquées dans l'infrastructure nationale et la numérisation. L'introduction en bourse de Dot Com Zambia s'inscrit dans ce cadre : ses systèmes sont à la base des péages, de la collecte des recettes municipales et de la gestion du parc automobile dans l'ensemble de l'économie. Les analystes notent que le modèle de revenus récurrents de l'entreprise, fondé sur des contrats à long terme avec le secteur public, peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une visibilité sur les flux de trésorerie dans un marché dominé par les banques et les entreprises industrielles. Le test clé sera de savoir si la société peut développer de nouveaux produits tels que eFuel et ePass tout en maintenant les niveaux de service sur les plates-formes gouvernementales de base.