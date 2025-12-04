Zambie: S&P relève la note de la Zambie à CCC+ après des progrès en matière de restructuration

S&P Global Ratings a relevé la note souveraine de la Zambie de CCC+ à défaut sélectif, citant les progrès réalisés dans la restructuration de la dette extérieure de 13,3 milliards de dollars.

L'agence a déclaré qu'environ 94 % de la dette en cours de négociation est couverte par des accords conclus, bien que certains accords bilatéraux et commerciaux restent en suspens.

Les perspectives sont stables, reflétant une amélioration budgétaire modérée et le soutien continu des créanciers officiels malgré les besoins de financement élevés du pays et l'accès limité au marché.

Ce relèvement marque l'étape la plus importante franchie par la Zambie depuis son défaut de paiement en 2020. S&P a toutefois prévenu que des retards dans les étapes restantes de la restructuration, des contestations juridiques de la part des créanciers ou une baisse de la demande mondiale de cuivre pourraient réduire à néant les gains récents.

Une trajectoire budgétaire plus solide, une croissance plus soutenue et une accumulation plus rapide des réserves de change pourraient justifier un nouveau relèvement de la note.

L'économie de la Zambie reste liée à la production et aux exportations de cuivre. L'augmentation de la production en 2025 et un environnement réglementaire plus prévisible ont soutenu les revenus, tandis que le gouvernement vise une expansion substantielle du secteur d'ici 2031. L'agence de notation a noté que la forte dépendance à l'égard du cuivre continue de poser des risques en cas de chute des prix mondiaux.

Points clés à retenir

La restructuration de la Zambie est suivie de près en tant que test pour les restructurations souveraines post-pandémiques impliquant à la fois les prêteurs du Club de Paris et la Chine, son principal créancier bilatéral. Le pays a été le premier État africain à se retrouver en défaut de paiement pendant la crise de 1929, et les retards dans la coordination de son comité de créanciers ont ralenti les progrès pendant des années. Les nouveaux accords clarifient les conditions de remboursement et réduisent la pression à court terme sur le budget, mais la Zambie n'a toujours pas accès aux marchés internationaux des capitaux. Le gouvernement compte sur le financement multilatéral, les investissements du secteur minier et les réformes pour stabiliser les finances publiques. Le cuivre, qui représente la majeure partie des recettes d'exportation, reste le principal moteur des prévisions relatives à la viabilité de la dette. Toute baisse brutale des prix ou de la production compliquerait les efforts visant à reconstituer les réserves et à restaurer la confiance du marché.