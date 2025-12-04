Maroc: Retno Marsudi - Le pays, un modèle en matière de dessalement de l'eau de mer et de promotion des énergies renouvelables

Le Maroc s'affirme en modèle en matière de dessalement de l'eau de mer et de promotion des énergies renouvelables, a souligné mardi à Marrakech, l'Envoyée spéciale des Nations unies pour l'eau, Retno Marsudi.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, en marge de la 19ème édition du Congrès mondial de l'eau, Mme Marsudi a salué le modèle marocain, fondé sur l'utilisation des énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire, ainsi que ses avancées en matière de dessalement de l'eau de mer, soulignant que sa rencontre bilatérale avec le ministre marocain a été l'occasion d'avoir des échanges approfondis sur les défis mondiaux liés à l'eau.

Elle a également rappelé que 60% de l'eau potable du Maroc devrait provenir du dessalement d'ici 2030, contre 30% en 2025, soulignant que cette progression rapide repose en grande partie sur des partenariats public-privé, un point qui a suscité un vif intérêt lors des échanges.

La responsable onusienne a relevé que l'expérience marocaine représente "un exemple précieux" à partager avec d'autres pays confrontés aux mêmes enjeux, félicitant le Royaume pour ses efforts et ses avancées significatives dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Congrès mondial de l'Eau, coorganisée par le ministère de l'Équipement et de l'Eau et l'Association internationale des ressources en eau (IWRA), constitue l'occasion d'explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Tenu sous le thème "L'eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation", cet événement offre ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l'eau.