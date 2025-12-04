Maroc: Al Omrane réalise un CA de près de 3 MMDH à fin septembre

4 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Groupe Al Omrane a réalisé, au terme des neuf premiers mois de 2025, un chiffre d'affaires (CA) de près de 3 milliards de dirhams (MMDH) comptabilisé selon les dispositions du nouveau plan comptable du secteur immobilier entré en vigueur en 2025.

Pour les besoins de comparaison selon les mêmes bases, le CA au 30 septembre 2025 s'établirait à plus de 4,53 MMDH en application des dispositions en vigueur avant 2025, soit une progression de 28% par rapport à la même période de l'année 2024, indique Al Omrane dans un communiqué.

Au 3ème trimestre 2025, le CA comptabilisé selon les dispositions du nouveau plan comptable du secteur immobilier s'est élevé à 1,52 MMDH, rapporte la MAP. En application des dispositions en vigueur avant 2025, le CA de cette période s'établirait à plus de 1,63 MMDH, soit une hausse de 28% comparativement à la même période de 2024. Par ailleurs, les recettes enregistrées à fin septembre 2025 se sont chiffrées à environ 4,6 MMDH.

Les investissements réalisés par le Groupe durant les neuf premiers mois de 2025 ont atteint 3,91 MMDH, en croissance de 10%. Pour le 3ème trimestre 2025, les investissements se sont situés à 1,26 MMDH.

Pour ce qui est de l'endettement, il s'est établi à 5,9 MMDH à fin septembre dernier. Cette évolution s'explique principalement par la levée obligataire d'un montant de 1,5 MMDH réalisée en avril 2025 pour le financement des activités du Groupe.

Lire l'article original sur Libération.

