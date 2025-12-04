Maroc: Liga - Un match de suspension pour Azzedine Ounahi

4 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le milieu international marocain Azzedine Ounahi, sociétaire de Girona, purgera un match de suspension pour accumulation d'avertissements à l'issue de la 14e journée de La Liga, a annoncé le Comité de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF).

La même décision concerne Antonio Blanco (Alavés) et Pape Gueye (Villarreal).

Le Comité a également infligé deux matches de suspension à l'entraîneur adjoint du FC Barcelone, Marcus Sorg, expulsé face à Alavés pour protestations, ainsi qu'à l'entraîneur des gardiens, José Ramón de la Fuente, exclu pour les mêmes motifs. Les deux membres du staff étaient absents du banc barcelonais lors du match avancé de la 19e journée contre l'Atlético de Madrid.

Par ailleurs, l'instance disciplinaire a confirmé un match de suspension à l'encontre du délégué de Getafe, Manuel Enrique Mejuto González, après avoir rejeté les arguments soumis par son club concernant son expulsion, liée au comportement des ramasseurs de balles et aux retards constatés dans la reprise du jeu.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.