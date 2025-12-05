Sénégal: A l'ECOFEST, une foire de produits artisanaux met en lumière le savoir-faire africain

Le Monument de la Renaissance africaine à Dakar accueille depuis lundi une foire consacrée aux produits artisanaux africains en marge de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST).

Commerçants et créateurs venus de plusieurs pays de la sous-région prennent part à ce rendez-vous organisé en marge du premier Festival ouest-africain des arts et de la culture qui se tient à Dakar du 30 novembre au 6 décembre.

Installés au pied du Monument et à l'intérieur du site, des stands richement garnis exposent une large variété d'objets typiquement africains : boubous traditionnels, bijoux, masques, tableaux, statues, sacs et accessoires divers, reflétant la créativité et le talent d'un continent en mouvement.

L'ambiance, ponctuée de discussions animées, de démonstrations et de savoir-faire, donne au lieu un air de marché panafricain.

La foire, qui accompagne ECOFEST, se veut un espace de rencontres, d'échanges et de mise en valeur de la créativité artisanale ouest-africaine, au coeur d'un lieu symbolique dédié à la fierté continentale.

Venue du Togo, Jeannette Nomanyo, ne cache pas sa satisfaction. "Cette foire renforce les liens entre nos peuples, mais c'est aussi une vraie opportunité d'affaires", affirme la trentenaire. Sur son étal, elle propose des vêtements traditionnels pour hommes et femmes, confectionnés selon les codes vestimentaires togolais.

À quelques mètres de là, Seydu Abubakar, venu du Niger, présente des chapeaux faits main et des bijoux artisanaux issus d'un savoir-faire ancestral. "C'est un métier vieux de plusieurs siècles, transmis de génération en génération", confie-t-il, souhaitant plus de régularité dans l'organisation d'évènements de cette nature.

Un peu plus loin, Alioune Sarr, sexagénaire sénégalais établi au Mali depuis plusieurs décennies, attire l'attention avec ses vaisselles en bois d'ébène et de teck finement sculptées. Ébéniste de métier, il insiste sur la profondeur culturelle de ces pièces.

"Au-delà de leur originalité, ces objets nous renvoient à notre propre culture, en lien direct avec l'environnement et la nature", souligne-t-il, fier de perpétuer un savoir-faire transmis dans sa famille.

Même son de cloche chez Ismaïla Bâ, artisan malien spécialisé dans les bijoux haut de gamme faits main. Pour lui, une foire panafricaine de ce type devrait être tenue de manière tournante dans tous les pays de la CEDEAO, chaque année", afin de stimuler la circulation des produits et des cultures.

Pays hôte de cette manifestation culturelle, le Sénégal est également bien représenté à travers des exposants comme Ndèye Fatou Konté, pensionnaire du Village des Arts de Soumbédioune. Elle propose un large éventail d'objets d'art locaux : poupées, pochettes, éventails, tasses décorées, sacs bogolan, vêtements et divers accessoires.

"Les clients répondent présents. C'est une très belle initiative", se félicite-t-elle, saluant la pertinence de l'organisation.