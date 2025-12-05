Gabon: L'élection du 4e Secrétaire du bureau de la représentation nationale est contestée par certains députés

Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale de la 5è République à peine mis place que des recours sont déjà sur la table du Président de l'assemblée nationale nouvellement élu. L'élection du 4e Secrétaire du bureau de la représentation nationale est contestée par certains députés .

Le bureau de l'Assemblée nationale de la 5è République est mis en place depuis le 17 novembre dernier et des violations se font constater. Ce rendez-vous des nouveaux élus nationaux fait des mécontents qui, comme ces députés, crient à la violation de la loi portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Le problème évoqué

Au sortir de l'élection du bureau de l'Assemblé Nationale, le groupe parlementaire Union des Forces Républicaines Indépendantes (UFRI) a été privé du poste de 4 ème secrétaire qui lui revient de droit, selon le Règlement Intérieur de la Représentation Nationale.

Cette violation exclut et prive ce groupe parlementaire de prendre part à la prise des décisions importantes durant cette Législature. Une exclusion qui les place dans une position de soumission, contraire aux mandats qu'ils représentent, légitimité du peuple.

La participation aux travaux du Bureau est essentielle et primordiale car c'est le lieu par excellence où les préoccupations des populations sont exposées d'une part, et où se déroulent les travaux parlementaires d'autre part.

En effet, eu égard à ce qui précède, il est impératif de reprendre cette élection afin que tous les groupes soient pris en compte et que le groupe UFRI soit rétabli dans son droit, en occupant le poste de 4 ème secrétaire de l'Institution.

Ce qui ne devrait poser aucune difficulté vue que les textes sont clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté.

Cependant, il est surprenant de constater que malgré les multiples interpellations, le Bureau de l'Assemblée Nationale demeure silencieux et ne communique pas sur cette violation du Règlement Intérieur.

Que signifierait cette immobilise ou serait-elle une stratégie d'épuisement qui consisterait à décourage les députés indépendants réunis au sein de l'UFRI ?

Tout compte fait, la décision du Président de la Représentation Nationale est vivement attendue.

Qui est-ce qui fâche les nouveaux députés indépendants élus de la 5è République ?

L'absence du groupe parlementaire des indépendants dans le bureau fait qu'ils soient de facto exclus de la prise de décisions, importantes durant cette Législature. Les décisions s'appliqueront à eux un peu comme aux non inscrits.

Au regard des réunions du bureau ces élus indépendants, qui représentent le groupe Union des forces Républicaines Indépendantes constatent leur mis a l'écarts du bureau de l'Assemblée Nationale qui est un organe essentiel dans la gestion des travaux parlementaires. Ce qui est contraire au règlement et donc nécessite une prise en compte de ce groupe en reprenant l'élection du 4eme secrétaire. Chose qui ne devrait en principe pas poser un problème.

Pourquoi le bureau de l'Assemblée ne communique-t-il pas sur cette violation du règlement intérieur.

Ce silence des responsables de l'institution cache-t-il un malaise ? Ou alors constitue t-il une stratégie d'épuisement pour ne pas répondre à cette exigence juridique.

Tout compte fait la réponse du Président de l'institution est vivement attendue.

Le malaise, faut-il le rappeler, est né depuis la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale de la 5è République. Un groupe de députés dénoncent les violations, qu'ils qualifient de flagrantes des dispositions. "Comment comprendre qu'un Député non inscrit au moment où le processus de mise en place du Bureau de l'Assemblée Nationale est en cour, va être choisi comme 4e Secrétaire du bureau de notre institution ?" s'interrogent des Honorables députés.

La 5è République se veut exemplaire

Le groupe de députés élus sous la bannière des indépendants appellent à agir dans l'exemplarité car la dignité et le respect des institutions l'impose. Il faut combattre des agissements qui sont contraires aux valeurs prônées par le Président de la République, première institution du pays, qui est la clé de voûte de toutes les institutions en République gabonaise. Honni soient ceux qui piétinent au vu et au su de tous, les valeurs républicaines, crient ces élus qui ne veulent que les instituions du Gabon soient foulées aux pieds.

Le nouveau Président de l'Assemblée nationale est attendu à faire respect la loi portant Règlement Intérieur de l'institution . Va-t-il s'aligner sur la voie des passes droit ou au contraire faire respecter le droit au sein de l'hémicycle ? Les jours à venir dévoileront leur verdict.