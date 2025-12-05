Congo-Kinshasa: Le Front pour la 4e République propose l'universalité de la limitation des mandats électifs

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans son manifeste présenté ce jeudi 4 décembre devant les médias à Kinshasa, le Front pour la Quatrième République propose l'universalité de la limitation des mandats électifs.

Cette dynamique soutient également la restructuration du pluralisme politique en RDC.

Le Front pour la Quatrième République constate qu'après deux décennies, plusieurs dispositions intangibles de la Constitution de 2006 n'ont pas produit les résultats escomptés.

Selon cette structure, ces dispositions ont, au contraire, fragilisé la stabilité politique, compromis l'efficacité de l'État et freiné l'émergence d'une véritable démocratie de responsabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le porte-parole de cette plateforme plaide pour une gouvernance fondée sur la compétence, la probité et l'équité territoriale, plutôt que sur l'appartenance tribale ou ethnique.

« Les chefs de divisions, les bourgmestres, les administrateurs de territoires ainsi que les chefs de secteurs suffisent, plutôt que d'avoir dix ministres provinciaux avec des commissaires généraux qui ne font rien. Au-delà de cela, il faut nommer les gouverneurs de province », a déclaré Francis Okito.

Le Front pour la Quatrième République propose par ailleurs la suppression des gouvernements et des assemblées au niveau des provinces. Il souhaite en outre que la suppléance soit confiée au deuxième candidat le mieux élu d'une circonscription électorale, plutôt que de la confier, comme c'est souvent le cas, à un enfant, un parent ou un proche.

Consolidation de l'indépendance judiciaire

Pour cette structure, l'expérience démontre que « l'indépendance du pouvoir judiciaire » n'a pas protégé le système judiciaire de l'ingérence politique. Francis Okito a souligné que « l'indépendance de la magistrature doit garantir une séparation stricte entre les juges, les parquets et le pouvoir exécutif ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.