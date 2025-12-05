Congo-Kinshasa: Le Gouvernement vise 62 % d'accès à l'électricité d'ici 2030 au pays

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

« Renforcer l'offre d'électricité et assurer l'indépendance énergétique du pays, tout en visant un accès universel à l'électricité d'ici 2040, avec un objectif intermédiaire de 62 % d'accès d'ici 2030 », a déclaré mercredi 3 décembre le ministre des Ressources hydrauliques et Électricité, Molendo Sakombi.

Il répondait à une question orale du sénateur Janvier Mwisha Kasiwa lors d'une séance plénière présidée par Jean-Michel Sama Lukonde.

Le ministre a précisé que la politique nationale de desserte en électricité s'inscrit dans la vision du Président de la République et dans le programme d'actions du gouvernement. Validée en 2022, cette politique a été actualisée en octobre 2025 afin d'intégrer des évolutions réglementaires majeures, notamment l'adoption du compact énergétique et la révision de la loi sur l'électricité.

Au cours du débat, plusieurs sénateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant la desserte en électricité dans leurs provinces.

Face à ces interrogations, un délai de 24 heures a été accordé au ministre Molendo Sakombi pour apporter des réponses détaillées.

