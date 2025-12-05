Afrique Centrale: Félix Tshisekedi et Paul Kagame entérinent de l'accord de paix RDC-Rwanda

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, ont entériné, jeudi 4 décembre à Washington, l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier, sous médiation américaine.

Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en oeuvre, « en toute sincérité », l'ensemble des obligations qui en découlent.

Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que, avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington.

Il a rappelé que sa main reste tendue pour notamment une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.