Afrique Centrale: Félix Tshisekedi et Paul Kagame entérinent de l'accord de paix RDC-Rwanda

Les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, ont entériné, jeudi 4 décembre à Washington, l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier, sous médiation américaine.

Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en oeuvre, « en toute sincérité », l'ensemble des obligations qui en découlent.

Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que, avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington.

Il a rappelé que sa main reste tendue pour notamment une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés.