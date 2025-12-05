Congo-Kinshasa: Abandon scolaire de plus de 400 élèves à l'EP Saint-Luc du site de Kigonze

Plus de 400 élèves de l'école primaire Saint-Luc, située sur le site de Kigonze à Bunia (Ituri), ont abandonné les cours depuis une semaine.

En cause : l'incapacité de leurs parents à payer les 6 000 FC de frais de soutien destinés aux enseignants.

Selon la direction de l'établissement, la majorité des parents, déjà éprouvés par la précarité dans ce site de déplacés, ne parviennent plus à réunir cette somme pourtant modeste mais indispensable au fonctionnement des classes.

Le directeur de l'école, Benoît Loti, explique que les salles de classe se vident et que de nombreux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes.

« Les uns sont devenus enfants de la rue. Chaque matin, ils se dirigent vers la ville pour exercer de petits travaux. Les autres restent à la maison avec leurs parents incapables de payer les frais scolaires », s'est-il plaint.

De son côté, le coordonnateur provincial de la Protection civile, Robert Ndjalonga, s'inquiète d'une aggravation possible de la situation.

Il alerte sur le risque de fermeture totale de l'école, car même les huit enseignants pris en charge par le gouvernement menacent de suspendre leurs activités, accusant trois mois d'arriérés de salaire.

« Si ces enfants cessent d'aller à l'école, on risque de les retrouver dans les différentes artères de Bunia. Ils seront alors exposés à des menaces ou à des incidents de protection », a-t-il averti.