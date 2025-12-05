Afrique: Maroc - Le président déchu Umaro Sissoco Emballo prend ses quartiers dans une résidence à Casablanca, le cabinet royal lui dicte les » codes de conduite » de son séjour

2 Décembre 2025
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hugues Desormaux

Après sa double exfiltration vers Dakar et Brazzaville, comme l'avait révélé en exclusivité Confidentiel Afrique, le président déchu Umaro Sissoco Emballo dont la présence commençait à déranger le premier cercle restreint du shadow- cabinet du président Denis Sassou NGUESSO a filé droit à Casablanca et non à Rabat sur initiative de Macky SALL, selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, reclus dans sa villa de Marrakech. Le cabinet royal marocain a fait passer le « code de conduite » de son séjour au fugitif volant Emballo Exclusivité de Confidentiel Afrique.

Contrairement aux informations distillées ces dernières 24 heures, le président destitué par une poignée d'officiers de l'armée bissau-guinéenne acquis à sa cause, Umaro Sissoco Emballo a pris ses quartiers dans sa cossue résidence de Casablanca et non à Rabat qu'il avait construite il y a quelques années. Comme l'a rapporté Jeune Afrique et relayé par plusieurs médias, le président destitué Umaro Sissoco Emballo n'est pas à Rabat, mais plutôt vit- depuis son arrivée au Royaume Chérifien- dans sa maison à Casablanca, après avoir foulé le sol de Brazzaville. Le président déchu est arrivé en début de soirée mercredi avec son chambelan Câlifa Suares Alias Casoca.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, dès son arrivée à Casablanca, le cabinet royal a « bien voulu lui passer le code de conduite » à tenir durant son séjour. Selon nos informations, Umaro Sissoco Emballo qui n'est pas détenteur d'une nationalité marocaine, encore moins d'un titre de résident est un habitué de la ville, où ses séjours imprévisibles sont bien remarqués par les autorités marocaines. Toutefois, ses « moindres mouvements anticonformistes » seront épiés par les services secrets marocains qui veillent au grain, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique. Son séjour à Casablanca est actionné par l'ancien président sénégalais Macky Sall, a appris Confidentiel Afrique.

