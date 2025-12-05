Sous l'égide du président américain, Donald Trump, les présidents rwandais, Paul Kagame, et congolais, Félix Tshisekedi, ont entériné, le 4 décembre 2025, à Washington, un accord de paix visant à faire baisser les tensions entre les deux pays dont les relations se sont dégradées ces dernières années. Et ce, en raison de l'implication du Rwanda, aux côtés du M23, dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis maintenant quatre ans que le mouvement rebelle a repris les armes contre le pouvoir de Kinshasa. Un acte qui se veut d'autant plus une avancée majeure que c'est seulement la deuxième fois qu'une médiation parvient à réunir les deux chefs d'Etat antagonistes autour d'une même table.

Malgré le grand tapage médiatique, la paix reste incertaine au pays de Félix Tshisekedi

La première fois, c'était en mars 2025 où le prince Tamin Ben Hamad al-Thani du Qatar, avait réussi, là où d'autres médiations avaient échoué, la prouesse de rassembler à Doha, les deux chefs d'Etat, pour une rencontre qui reste encore dans les annales comme le premier pas vers la réconciliation entre les deux voisins. Toujours est-il que la cérémonie d'hier est la suite logique d'un processus qui avait vu à l'oeuvre, en amont, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui étaient entrés en scène le 27 juin dernier, pour porter leur aval audit accord, sous l'oeil vigilant du locataire de la Maison Blanche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et cet accord marque d'autant plus un tournant dans cette crise qu'il est censé valoir son pesant... de paix dans un contexte où les populations congolaises restent fortement meurtries par le traumatisme d'une guerre sans fin, où les protagonistes se refusent tant au dialogue qu'au dépôt des armes. Sauf que dans le cas d'espèce, cet accord dont peut légitimement s'enorgueillir le locataire de la Maison Blanche, a été signé sous les flashs des cameras au moment où le crépitement des armes se poursuit sur le terrain en RDC. C'est dire si malgré le grand tapage médiatique, la paix reste incertaine au pays de Félix Tshisekedi. Et le chef de l'Etat congolais aurait d'autant plus tort de se faire outre mesure des illusions que dans cette marche à pas forcés vers la paix, les préalables que tendent à poser chacune des deux parties, paraissent autant d'obstacles rédhibitoires au retour de la paix.

En effet, Kinshasa n'attend rien moins qu'un désengagement formel de Kigali accusée de soutenir le M23 dont le retrait de ses positions, est une autre exigence des autorités congolaises. De son côté, Kigali exige aussi la « neutralisation » par Kinshasa, des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), du nom de ces anciens génocidaires hutus rwandais réfugiés en RDC et opposés au régime de Paul Kagame. C'est dire la complexité de cette crise rwando-congolaise qui ne semble pas prête à connaître son épilogue, dans un contexte de forte méfiance entre les protagonistes.

L'accord de Washington a été plus signé au nom de certains intérêts cachés que pour le retour de la paix

C'est pourquoi, aussi prometteur qu'il puisse paraître, cet accord de Washington semble répondre à d'autres impératifs. Surtout que dans le cas d'espèce, tout porte à croire que la situation en RDC permet à Kigali de tirer ses marrons du brasier congolais à travers les revenus considérables qu'il tire de l'exploitation illégale et du trafic des ressources minières du pays de Félix Tshisekedi. Quant au médiateur Donald Trump, il n'a jamais fait mystère de sa convoitise des « terres rares », que ce soit en Ukraine ou en RDC où il n'a pas hésité à marchander ses bons services d'ambassadeur de la paix, contre un accès aux ressources rares du pays. Et ce n'est pas un hasard si en marge de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, Washington a aussi négocié la signature d'un texte avec la RDC, qui lui permet d'avoir accès à une dizaine de minerais rares.

Et l'iconoclaste président américain qui se pose plus que jamais en faiseur de paix dans le monde parce que lorgnant le Nobel en la matière, pourrait faire d'une pierre deux coups en ajoutant un autre succès à son palmarès. C'est dire si au-delà de son côté médiatique, l'accord de Washington ne pousse pas au plus grand optimisme. Et tout porte à croire qu'il a été signé plus au nom de certains intérêts cachés que pour le retour de la paix véritable qui reste la plus grande aspiration des populations congolaises. En tout état de cause, cet accord est déjà un pas. Et l'on peut se féliciter que les deux chefs d'Etat aient accepté de faire le déplacement de la capitale américaine.

Mais le tout n'est pas de signer un accord. Encore faut-il que les uns et les autres tiennent leurs engagements pour en faciliter la mise en oeuvre. Et c'est sur ce terrain-là que le facilitateur américain est attendu, pour peser de tout son poids à l'effet d'obtenir le dépôt effectif et définitif des armes. C'est en cela que cet accord sera utile au peuple congolais qui est le grand absent de cette rencontre de Washington, et qui continue de souffrir le martyre dans une guerre qu'il n'a pas demandée.