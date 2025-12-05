Soudan: Le Premier ministre ordonne le renforcement de l'efficacité du secteur minier

Le Premier ministre a chargé aujourd'hui le ministre des Mines, Nour Al-Daeim Taha, d'améliorer l'efficacité et le développement du secteur minier et de consolider son rôle dans la croissance économique du pays.

La réunion a examiné les résultats de la visite du ministre dans les États du Nahr- Anil et d'Ashamaliya, où il a inspecté les conditions de production et discuté des moyens d'accroître la production.

Les discussions ont également souligné l'importance de diversifier les ressources minérales et de nouer des partenariats régionaux et internationaux afin d'optimiser les retombées économiques.

La réunion a par ailleurs porté sur les efforts déployés par le ministère pour réglementer et contrôler l'exploitation minière traditionnelle, atténuer les dommages environnementaux dans les zones de production et renforcer la lutte contre la contrebande, en coordination avec les autorités compétentes.