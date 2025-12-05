Afrique: Le FMI nomme Mercedes Véra Martin nouvelle cheffe de mission pour le Sénégal

Le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé, le jeudi 4 décembre, la nomination de Mercedes Véra Martin comme nouvelle cheffe de mission pour le Sénégal. Elle prendra ses fonctions au début de 2026, succédant à Edward Gemayel, qui dirigeait les discussions depuis août 2025. Avant cette affectation, elle occupait le même poste en Zambie.

Cette transition intervient à un moment critique pour l'économie sénégalaise, marqué par la révélation en 2024 d'une dette publique cachée estimée à plus de 7 milliards de dollars. Face à cela, le FMI avait suspendu l'aide financière initialement prévue, tout en accordant au pays un différé de paiement. Malgré les progrès observés et les discussions qui ouvraient la voie à un nouveau programme d'appui, la coopération est mise à l'épreuve par la position politique du Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette incertitude politique a entamé la confiance des marchés, entraînant une dégradation continue de la note souveraine du Sénégal. S&P Global a abaissé la note en devises étrangères de « B- » à « CCC+ » en novembre 2025. Moody's a dégradé la note de « B3 » à « Caa1 » en octobre 2025. Ces dégradations sont principalement dues à la hausse de la dette publique, aux déficits budgétaires persistants et aux retards dans les négociations avec le FMI.

Selon le communiqué de l'institution, le remplacement à la tête de la mission vise à « assurer un suivi renforcé et cohérent » des réformes demandées au Sénégal. Les priorités réaffirmées lors de la dernière mission (du 22 octobre au 6 novembre 2025) portent notamment sur la gestion de la dette, la transparence budgétaire, la gouvernance économique. Le FMI a salué les « progrès significatifs » de Dakar pour restaurer la confiance financière, mais a rappelé que le chemin vers un nouveau programme de financement reste « exigeant mais indispensable ».

De nationalité espagnole, Mercedes Véra Martin est titulaire d'un Ph.D. en économie de la London School of Economics and Political Science (LSE). Elle possède également un double cursus en droit et économie de l'université Pompeu Fabra en Espagne. Avant la Zambie, elle a dirigé les missions du FMI pour la Mauritanie, l'Équateur et la République Démocratique du Congo (RDC), et a exercé comme « desk » pour des pays comme le Pérou.