Afrique: Mondial 2027 (Q) - Dakar va accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial FIBA 2027

4 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Du 26 février au 1er mars 2026, le Dakar Arena accueillera les éliminatoires de la Coupe du monde de basket qui se tiendra au Qatar en 2027. La Fédération sénégalaise de basketball l'a annoncé ce mardi dans un communiqué.

Cette fenêtre regroupera les équipes de la poule B de la Zone Afrique, composée du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Ces nations s'affronteront pour tenter de décrocher une place pour le Mondial.

Les Lions n'ont plus participé au Mondial de basket depuis la Chine 2019. Ils avaient réussi le grand exploit de perdre tous les matchs qu'ils avaient disputés. Mais l'équipe a beaucoup évolué entre-temps. Desagana Diop est désormais à la tête d'un groupe composé de jeunes talentueux, ambitieux et qui n'ont pas froid aux yeux. La qualification à la Coupe du monde est leur seul objectif à ce jour.

Le parcours pour Qatar 2027 débutera à domicile en février 2026.

