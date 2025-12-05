Sénégal: UCAD - Retour du calme, après l'intervention des autorités étatiques

Le climat s'est apaisé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) après les tensions enregistrées ces derniers jours sur le campus. L'intervention rapide des autorités étatiques et la reprise du dialogue avec les représentants étudiants ont permis de rétablir une atmosphère plus sereine au sein de l'espace universitaire.

Le Collectif des Amicales, qui avait dénoncé l'intervention des forces de l'ordre, souligne néanmoins sa volonté de poursuivre les échanges dans un esprit d'apaisement. Des rencontres successives ont eu lieu avec le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom, ainsi qu'avec le Premier ministre Ousmane Sonko.

Des avancées ont été notées sur plusieurs points de revendication, notamment concernant les formations de Master. Les étudiants indiquent toutefois que la question du retrait des forces de l'ordre reste centrale dans la consolidation du climat de confiance.

Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi à 17 heures pour relancer officiellement les pourparlers. Les parties prenantes affichent leur volonté commune de préserver la stabilité et de trouver des solutions concertées aux préoccupations du milieu universitaire.