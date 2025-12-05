Congo-Kinshasa: Beni - La Protection civile dispose désormais d'un nouveau siège grâce à la MONUSCO

communiqué de presse

La Coordination urbaine de la Protection civile de Beni a officiellement réceptionné son nouveau siège, mardi 2 décembre. Situé derrière le bâtiment administratif de la Ville, sur le boulevard Nyamwisi, dans la commune de Beu, quartier Byahutu, ce bâtiment moderne a été financé à hauteur de 47 847 dollars américains par la MONUSCO, dans le cadre de ses projets à impact rapide (QIPs).

Un appui stratégique pour renforcer les capacités locales

Cet investissement vise à soutenir les capacités institutionnelles et opérationnelles de ce service public chargé de la protection des civils.

Pour le responsable de la Protection civile, Jean-Paul Kapitula, disposer d'un cadre de travail adapté était devenu essentiel : « Nous travaillions dans des locaux qui ne nous permettaient pas d'être efficaces : tous les services n'étaient pas opérationnels, la promiscuité compliquait notre travail et il était impossible d'installer toutes nos unités dans de petites pièces exiguës. Ces conditions avaient un impact réel sur notre capacité à planifier, à accueillir correctement la population et à produire un travail de qualité », explique-t-il.

Le maire de Beni, le colonel Jacob Nyofondo, salue une avancée structurante pour le service public : « Nous disposons désormais d'une infrastructure adaptée aux exigences du service. En dotant la Protection civile d'un cadre de travail approprié, la MONUSCO renforce la capacité de la ville à répondre efficacement aux défis humanitaires, sécuritaires et environnementaux auxquels les communautés font face. »

Le nouveau bâtiment comprend une grande salle de réunions, des bureaux pour les responsables et les moniteurs, un espace dédié aux volontaires, une réception, deux blocs sanitaires externes ainsi qu'un éclairage complet.

Un appel à l'appuie pour l'équipement

Malgré cette avancée, le service reste confronté à un manque de matériel. Jean-Paul Kapitula appelle désormais à un soutien supplémentaire : « Nous avons besoin de mobilier et d'équipements pour intervenir efficacement lors des incendies, des inondations ou des accidents. Le bâtiment qui nous est remis aujourd'hui doit être accompagné du matériel nécessaire. Faute d'équipement, nous ne pouvons pas toujours répondre aux urgences, et la population a du mal à le comprendre », déclare-t-il.

Un service essentiel pour la communauté

La Protection civile est un service de l'État chargé de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques, de la sensibilisation communautaire, de l'organisation des systèmes d'alerte précoce et de la coordination des réponses aux sinistres.

Cet appui de la MONUSCO s'inscrit dans la mise en oeuvre de sa stratégie de transition. Il répond également aux recommandations formulées lors de l'atelier provincial du 7 au 9 mai 2024, qui avait préconisé la mise à disposition d'un bâtiment destiné à renforcer ce service public essentiel.