Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO réhabilite le seul terrain de basketball de Bunia, désormais inclusif pour les personnes handicapées

communiqué de presse

La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dispose désormais d'un terrain de basketball entièrement remis à niveau et accessible aux personnes vivant avec un handicap. Cette infrastructure, unique dans une agglomération de près de deux millions d'habitants, a été officiellement remise au public mercredi 3 décembre 2025 par la MONUSCO, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

« C'est une grande satisfaction pour nous, personnes à mobilité réduite, car le terrain a été réhabilité en tenant compte de nos difficultés. Cette infrastructure représente beaucoup : elle va nous aider à nous insérer dans la société en pratiquant le sport, ce qui est essentiel pour la santé », a déclaré le vice-président de la Ligue paralympique de l'Ituri, Roger Muhindo Kavyavu.

D'un coût de 47 550 dollars américains, ce projet à impact rapide (QIP) a été exécuté par le génie militaire du contingent népalais de la MONUSCO. Les travaux ont permis de moderniser le terrain de Kabengele, avec un pavage entièrement refait, un système de drainage amélioré, des tribunes remises en état et l'installation d'équipements neufs. Une toilette adaptée aux personnes handicapées a également été construite.

Un pas vers plus d'inclusion sociale

Pour Roger Muhindo Kavyavu, cette réalisation constitue une avancée importante, notamment parce qu'elle permettra de renforcer la sensibilisation en faveur des personnes vivant avec un handicap.

« Ce stade va beaucoup nous aider, notamment pour organiser des activités de sensibilisation aux droits et aux talents des personnes handicapées, en collaboration avec les institutions scolaires et les centres spécialisés. L'objectif est de favoriser l'inclusion des jeunes handicapés dans la pratique d'activités physiques adaptées », a-t-il souligné.

Il précise également que cette infrastructure offrira de meilleures conditions d'entraînement aux athlètes handicapés engagés dans des compétitions nationales et internationales, jusque-là difficiles d'accès faute d'installations adaptées.

Un projet contre la stigmatisation

Au-delà de la pratique sportive, cette remise à niveau vise à lutter contre la discrimination dont sont souvent victimes les personnes à mobilité réduite et à encourager la cohabitation entre sportifs valides et non-valides.

« Grâce au sport, les personnes vivant avec un handicap seront désormais perçues différemment, ce qui favorisera leur acceptation par la communauté », explique Roger Muhindo.

Un engagement pour la dignité et l'égalité

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la MONUSCO visant à promouvoir la dignité, l'accessibilité et l'égalité des droits. Il a été mené en collaboration avec la Division provinciale de la Jeunesse et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes handicapées.

Avec cette réhabilitation, Bunia franchit une étape importante vers un sport plus inclusif et une société davantage respectueuse des différences. La cérémonie s'est conclue par un match inaugural opposant deux équipes de basketteurs handicapés, marqué par le plaisir de pouvoir enfin pratiquer ce sport dans un cadre adapté et sans discrimination.