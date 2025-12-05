Ethiopie: La Chambre ratifie la loi électorale révisée et approuve les accords de prêt

4 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a ratifié la proclamation révisée sur les élections, l'enregistrement des partis politiques et l'éthique électorale.

La Chambre a également approuvé aujourd'hui divers projets de loi et accords de financement.

La HPR a notamment voté à l'unanimité la proclamation amendée sur les élections, l'enregistrement des partis politiques et l'éthique électorale.

Cet amendement devrait ouvrir la voie au succès des septièmes élections générales à venir.

En répondant aux griefs spécifiques soulevés par les partis politiques concernant le processus d'enregistrement des candidatures, la loi révisée vise à créer un environnement politique plus favorable et plus inclusif.

Au-delà des réformes politiques, la Chambre a décidé d'approuver le financement d'infrastructures de développement essentielles.

Les législateurs ont approuvé l'accord de crédit signé avec l'Association internationale de développement (IDA) afin d'accélérer la transition du pays vers un accès durable à une énergie propre.

En outre, la Chambre a ratifié un accord de financement supplémentaire avec l'IDA afin de soutenir le projet de transformation des compétences et d'intégration régionale en Afrique de l'Est, soulignant ainsi son engagement en faveur du renforcement des capacités régionales.

Elle a également examiné les projets de proclamations concernant l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition entre l'Éthiopie et le gouvernement chinois. Le projet a été renvoyé à la commission permanente des affaires juridiques et judiciaires pour un examen approfondi.

De même, les accords d'extradition avec le Brésil et l'Afrique du Sud ont été transmis à la même commission permanente pour un examen plus approfondi.

