Ethiopie: Le président Taye fait ses adieux aux ambassadeurs sortants du Kenya et de Nouvelle-Zélande

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a fait aujourd'hui ses adieux à l'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, George Morara Orina, et à l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, Michael Upton, qui quittent leurs fonctions.

À cette occasion, le président a exprimé sa profonde gratitude envers les ambassadeurs pour les efforts louables qu'ils ont déployés tout au long de leur mandat afin de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie dans de nombreux domaines.

Il a souligné leur contribution à l'élargissement de la coopération dans les domaines du développement, du commerce, de l'investissement, du renforcement des capacités et des relations interpersonnelles, ainsi qu'à l'amélioration de l'engagement dans les arènes bilatérales et multilatérales.

Le président Taye a particulièrement salué le partenariat multisectoriel florissant entre l'Éthiopie et le Kenya, soulignant sa forte trajectoire ascendante ces dernières années.

Les ambassadeurs sortants, revenant sur leur séjour en Éthiopie, ont affirmé que leurs pays avaient déployé des efforts considérables pour élever leurs relations avec l'Éthiopie à un niveau supérieur.

Ils ont souligné que la coopération bilatérale avait continué à prendre de l'ampleur dans divers domaines et que leurs efforts conjoints avaient produit des résultats significatifs et tangibles.

L'ambassadeur George Morara Orina a fait remarquer que l'Éthiopie et le Kenya entretenaient depuis longtemps des liens solides, qui remontaient à l'époque du père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta.

Il a souligné la coopération croissante entre les deux pays dans les domaines du commerce, du développement des infrastructures, des échanges entre les peuples et de la collaboration en matière de sécurité, la qualifiant de partenariat modèle pour la région de l'Afrique de l'Est.

L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, Michael Upton, a souligné l'importance accordée par son pays au renforcement de la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines du commerce, de la technologie et du renforcement des capacités pendant son mandat.