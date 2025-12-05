Cote d'Ivoire: UNESCO - Boundiali rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes

La ville de Boundiali vient d'intégrer officiellement le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, une communauté internationale regroupant les municipalités les plus dynamiques et les plus engagées en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie. L'annonce a été faite ce jeudi 4 décembre 2025, depuis le siège de l'Institution onusienne à Paris.

Boundiali, désormais modèle d'apprentissage et d'innovation

Selon l'UNESCO, une ville apprenante est une cité qui mobilise efficacement ses ressources humaines, institutionnelles, économiques et sociales pour promouvoir une culture de l'apprentissage continu, inclusive et accessible à tous les habitants. Boundiali, capitale de la région de la Bagoué, souvent appelée « Cité des hippopotames », répond pleinement à ces exigences.

Cette ascension remarquable est portée par la vision, le leadership et l'engagement de sa Député-Maire, Professeur Mariatou Koné, socio-anthropologue et figure majeure du développement local ivoirien. Depuis 2018, elle a entrepris de profondes transformations qui ont hissé Boundiali au rang des communes les plus dynamiques du septentrion ivoirien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des actions multisectorielles qui changent le visage de Boundiali

Les initiatives engagées couvrent l'ensemble des secteurs essentiels de la vie communautaire. Il de l'éducation marqué par la construction d'une bibliothèque municipale moderne ; de la culture avec l'édification du 2e Palais de la Culture de Côte d'Ivoire ; de l'économie avec l'installation de la plus grande usine de transformation de noix de cajou de l'Afrique de l'Ouest ; de la cohésion sociale marquée par la construction de la Maison du rassemblement ; de l'agriculture, de la santé, du sport, de la formation, de l'environnement avec de nombreux projets en cours ou déjà réalisés.

Ces infrastructures de qualité et le dynamisme de la gouvernance locale font désormais de Boundiali une ville éducative, agro-industrielle, culturelle, paisible et résolument tournée vers l'avenir.

Une reconnaissance qui place Boundiali sur la carte du monde

Avec son entrée dans le Réseau mondial des villes apprenantes, Boundiali rejoint Dimbokro, Bouaké et Gagnoa, portant à quatre le nombre de villes apprenantes en Côte d'Ivoire, auxquelles s'ajoute Korhogo, reconnue ville créative de l'UNESCO.

Boundiali s'impose désormais comme une référence nationale et internationale, confirmant les ambitions d'ouverture et de modernisation portées par ses autorités locales.

Cette reconnaissance internationale vient couronner les efforts constants du Professeur Mariatou Koné, dont les initiatives s'inscrivent pleinement dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en matière de développement local, d'innovation territoriale et de valorisation du capital humain.

Avec ce nouveau label, Boundiali gagne en visibilité, en attractivité et en prestige, renforçant encore plus la position de la Côte d'Ivoire dans les réseaux mondiaux de développement urbain.