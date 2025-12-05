Afrique: Jayli Awards 2025 - Himra bat le record de Josey

Les Jayli Awards 2025 ont offert une soirée inoubliable au public ivoirien. Le 29 novembre 2025, dans le cadre prestigieux du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les spectateurs ont vibré au rythme d'une cérémonie sublimée cette année par l'engagement de plusieurs partenaires.

La soirée a gagné en éclat, alliant excellence artistique et valorisation de la culture panafricaine. Le moment fort est survenu lorsque l'annonce est tombée : Himra venait d'accomplir un exploit historique en remportant quatre trophées, pulvérisant le record jusque-là détenu par Josey.

Le rappeur, désormais figure incontournable de la scène musicale africaine, a été couronné Meilleur artiste de l'année, confirmant une ascension aussi fulgurante que remarquée. Son titre « Banger », très viral, a décroché le prestigieux prix de Chanson de l'année, après avoir dominé les charts et enflammé les dancefloors tout au long de l'année 2025.

Himra a également été sacré Meilleur artiste masculin ivoirien et Meilleur artiste d'Afrique de l'ouest, parachevant une moisson exceptionnelle qui marque un tournant dans sa carrière. Avec ce quadruplé, l'artiste inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire des Jayli Awards.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La soirée, soutenue par Orange CI, sponsor officiel de l'événement, désireux de promouvoir la créativité et la jeunesse africaine, a aussi célébré d'autres grandes figures du continent.

Fally Ipupa, fidèle à son statut de superstar, a été désigné Meilleur artiste d'Afrique centrale pour la troisième année consécutive.

Un moment d'émotion a également marqué la cérémonie lorsque Oumou Sangaré, icône malienne, a reçu le Jayli Hommage, récompensant une carrière qui a profondément influencé la musique mandingue et les sonorités africaines contemporaines.

Portée par Cheikh Yvhane et le commissaire général Ismaël Savané, l'organisation de l'édition 2025 a été une réussite.

Grâce au soutien du sponsor, qui réaffirme à travers ce partenariat son engagement en faveur de la culture et de la valorisation du talent africain, ces Jayli Awards ont une nouvelle fois de plus renforcé le rôle central d'Abidjan comme l'un des épicentres de la créativité musicale panafricaine.