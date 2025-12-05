Guinée Bissau: La junte au pouvoir installe un Conseil national de transition

Huit jours après le coup d'État grâce auquel elle a pris le pouvoir en Guinée-Bissau, l'armée a rendu public, jeudi 4 décembre, trois résolutions dans lesquelles elle annonce notamment la mise en place d'un Conseil national de transition ainsi que la rédaction d'une Charte de transition. Le premier aura pour mission de préparer les instruments de la transition, quand l'objectif de la seconde est de « restaurer la légalité constitutionnelle » dans le pays.

C'est une nouvelle étape dans l'installation de l'armée au pouvoir en Guinée-Bissau : un peu plus d'une semaine après le coup d'État du 26 novembre, le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre a rendu public, jeudi 4 décembre, trois résolutions auxquelles RFI a eu accès. Celles-ci créent un Conseil national de transition (CNT) et une Charte de transition en vue de restaurer la légalité constitutionnelle dans le pays.

Si ni la composition, ni les critères de sélection des membres du CNT n'y sont précisés, on y apprend en revanche que cet organe politique de concertation aura pour mission de préparer les instruments de la transition et d'en contrôler les organes de pouvoir ainsi que leurs activités.

Une Charte de la transition pour « restaurer la légalité constitutionnelle » à Bissau

La junte profite également de l'une de ces trois résolutions pour justifier son coup de force. Selon elle, les militaires sont intervenus parce que la Guinée-Bissau faisait face à une situation politique « grave », dans un contexte électoral marqué par des contestations et des crispations qui auraient pu « dégénérer en une guerre civile à caractère ethnique ». Partant de là, le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre estime que l'armée avait l'obligation d'agir et de changer - une nouvelle fois - « l'ordre constitutionnel par la voie de la force ».

Enfin, celui-ci annonce par ailleurs la création d'une Charte nationale de transition dont l'objectif est de « restaurer la légalité constitutionnelle » en Guinée-Bissau. Un texte qui, dans son premier article, dissout pourtant l'actuel Conseil de la magistrature pour toute la durée de la transition, en dépit des affirmations de la junte qui prétend vouloir préserver le fonctionnement de la justice tel qu'énoncé dans la Constitution...