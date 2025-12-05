Sénégal: Nouveau programme - Le FMI annonce « des progrès significatifs » avec le pays

Les négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (Fmi) avancent bien. Par la voix de la directrice de sa communication, le fonds dit « avoir fait des progrès significatifs ».

Les discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (Fmi) avancent à grands pas. Selon Reuters, le Fonds a déclaré, hier, jeudi 4 décembre, « avoir fait des progrès significatifs avec le Sénégal vers un nouveau programme de prêt ».

D'après l'agence, le Sénégal tente d'apprivoiser les dettes qui, selon le Fonds, ont atteint 132 % du Pib à la fin de 2024, après que les dirigeants actuels ont découvert des milliards de dettes qui n'ont pas été déclarées par l'administration précédente.

Selon Julie Kozack, directrice des Communications du Fmi, reprise par Reuters, le Fmi et les autorités sénégalaises travaillent intensivement sur la conception du nouveau programme et les mesures nécessaires pour s'attaquer aux causes profondes de la dette cachée. « Si le Sénégal était confronté à des vulnérabilités importantes de la dette, les autorités sénégalaises décideraient elles-mêmes de restructurer toute dette. Le Fmi s'efforce également de déterminer comment il n'a pas détecté de dettes non déclarées au Sénégal, qui avait un paquet de prêts du Fmi de 1,8 milliard de dollars à l'époque. Le Fonds a gelé ce programme l'année dernière », a-t-elle déclaré.

Avant d'ajouter : « Nous menons un examen interne pour comprendre comment ces écarts n'ont pas été détectés et aussi pour renforcer les garanties dans nos propres processus ». La responsable de la communication du Fonds monétaire international a déclaré que l'examen examinerait ses cadres d'intégrité des données, renforcerait ses processus d'examen interne pour améliorer la détection des anomalies futures et améliorerait la formation interne de son personnel.