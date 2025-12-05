Afrique: Libération tardive des joueurs - Habib Beye dénonce un manque de respect envers la CAN

La CAN 2025 débutera ce 21 décembre. Mais les sélections africaines ne pourront avoir leurs joueurs à disposition que le 15, soit six jours avant le début de la compétition, comme l'a décidé la FIFA, qui autorise les clubs européens à garder les joueurs jusqu'à cette date. Habib Beye, entraîneur de Rennes, s'est prononcé sur le sujet.

Ancien international sénégalais, Habib Beye a d'abord expliqué son ressenti, lui qui a été plusieurs fois confronté à cette situation. « Je ne suis pas surpris de ce qui se passe parce que, en quelque sorte, cette ingérence ou ce côté où l'on peut impacter cette compétition au dernier moment en pensant que c'est une compétition mineure, ça a déjà existé dans le passé. Comme ancien international, j'ai déjà vécu ce genre de choses où, en fait, on a l'impression qu'on peut bouger cette CAN quand on veut, on peut la placer où on veut, on peut donner l'organisation qu'on veut, et ça ne se passe pas ainsi dans les autres fédérations ou pour les autres compétitions internationales », a-t-il d'abord précisé.

Habib Beye de poursuivre, dénonçant une certaine mauvaise foi : « La CAN, tout le monde sait qu'elle a été placée là depuis très longtemps. Elle a été bougée là pour la Coupe du monde des clubs et, à partir du moment où elle a été bougée là, tout le monde savait. Et si nous, on nous avait demandé de libérer nos joueurs le 8, on l'aurait fait le 8. Et on fait partie des clubs qui n'ont mis aucune pression sur aucune fédération pour garder nos joueurs. Nos joueurs, aujourd'hui, vont rester jusqu'au 15, on est très contents de les avoir. Mais par contre, si on se place du côté des sélectionneurs et des fédérations, je trouve ça incorrect », a-t-il déploré dans des propos relayés par L'Équipe.