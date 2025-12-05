Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 Décembre

revue de presse

Washington scelle un accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda

Les États-Unis ont accueilli ce qui pourrait constituer l'un des tournants diplomatiques majeurs du continent africain. À Washington, le président américain Donald Trump, aux côtés de ses homologues Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda, a présidé ce jeudi 04 décembre 2025 la signature des « Accords de Washington pour la paix et la prospérité ». Un pacte destiné à mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers de ces trente dernières années en Afrique centrale.

Dans un discours empreint de solennité, le président Trump a salué « un jour historique pour l'Afrique et pour le monde », rappelant que les violences dans l'est de la RDC ont causé des millions de morts et déplacé d'innombrables familles.

Il a souligné l'engagement des deux dirigeants qui, malgré des décennies de tensions, ont accepté de s'engager sur un cessez-le-feu permanent, le désarmement des groupes armés et une coopération renforcée. Le chef de l'État américain a également insisté sur les opportunités économiques qu'offre désormais une région longtemps minée par l'instabilité. [Source allAfrica]

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Maghreb chauffe deux fois plus vite que le reste du monde : Le rapport choc de l'OMM

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) vient de publier son tout premier rapport dédié à l'« État du climat dans la région arabe » et le constat est alarmant : la région est désormais un point chaud du réchauffement climatique mondial. Selon l'étude, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée pour la région, et les températures augmentent à un rythme deux fois supérieur à la moyenne planétaire, poussant les systèmes sociaux, sanitaires et économiques à leurs limites.

Le rapport de L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) révèle une tendance claire et implacable : en 2024, la température moyenne régionale a dépassé la normale de la période 1991-2020 de 1,08 °C. Cette accélération se traduit par des vagues de chaleur plus longues et plus intenses, plusieurs pays ayant signalé des pics au-delà de 50 °C l'an dernier. [Source Afrik.com]

Au Burkina Faso, la junte va rétablir la peine de mort

Le projet de loi sur la réforme du code pénal porté par le régime militaire burkinabé sanctionne également « la promotion et les pratiques homosexuelles ». La peine capitale n'était plus appliquée dans le pays depuis la fin des années 1980.

Le régime militaire du Burkina Faso va rétablir dans son code pénal la peine de mort, qui avait été abolie en 2018. Les condamnations à mort seront rétablies « pour un certain nombre d'infractions que sont la haute trahison, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, entre autres », a annoncé, jeudi 4 décembre, le service d'information du gouvernement burkinabé. [Source Le Monde Afrique]

Coupe Arabe de la FIFA : Les Comores jouent leur survie face à l'Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite affronte vendredi les Comores dans le cadre de la 2e journée du groupe B de la Coupe Arabe de la FIFA qui se déroule au Qatar.

Vainqueur d'Oman mardi lors de la première journée de leur pool, les Saoudiens rêvent poursuivre dans cette lancée face aux comoriens battus par les Lions de l'Atlas 3-1. Les Saoudiens ne veulent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, à fortiori dans un tournoi qu'ils jugent relevé. [Source Africanews]

Nigéria: Le Gl Musa exclut toute négociation avec des terroristes

Le général Christopher Musa, nouveau ministre nigérian de la Défense, a affirmé qu'il n'y aurait aucune négociation ni paiement de rançon aux terroristes dans le pays.

S'exprimant mercredi à Abuja devant le Sénat nigérian, lors de son audition de confirmation, le général Musa, ancien chef d'état-major de l'Armée de terre et actuel ministre de la Défense, a déclaré que la lutte du Nigéria contre l'insécurité resterait inefficace tant que le pays n'aurait pas établi une base de données nationale unifiée recensant chaque citoyen et reliant tous les systèmes de sécurité, bancaires et d'identité.

Le général Musa a exhorté les gouvernements à tous les niveaux à appliquer une interdiction totale du versement de rançons et de toute négociation avec les terroristes. Il a mis en garde : de telles actions ne font qu'« autonomiser les criminels ». [Source Apanews]

Après son exclusion par les Etats-Unis du G20, l'Afrique du Sud compte "faire une pause" d'un an dans sa participation au sommet

L'Afrique du Sud a déclaré jeudi 4 décembre vouloir "faire une pause" d'un an dans sa participation au G20. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu entre le pays et les Etats-Unis, depuis l'exclusion par Donald Trump de l'Afrique du Sud du prochain sommet à Miami.

L'Afrique du Sud a annoncé jeudi 4 décembre "faire une pause" d'un an dans sa participation au G20, après avoir été exclu du prochain sommet qui aura lieu à Miami en 2026. Le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya a déclaré que Pretoria se retirerait de la série de réunions de 2026 et reprendrait sa participation lorsque le G20 serait confié à la Grande-Bretagne dans un an. "Pour l'instant, nous faisons une pause commerciale jusqu'à ce que nous reprenions la programmation normale", a-t-il expliqué. [Source Africa Radio]

Côte d'Ivoire : 1,2 million de CFA en soutien aux jeunes chercheurs

Dans un contexte où l'entrepreneuriat et l'innovation s'imposent comme des leviers majeurs pour bâtir l'Afrique de demain, soutenir les talents émergents apparaît désormais comme une nécessité stratégique.

C'est dans cette dynamique que la Fondation Kaydan a octroyé, le 3 décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire, des bourses IKREA 2025, niveau Master à quatre jeunes chercheurs sur 180 candidats. Réalisée en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette initiative confirme la volonté de promouvoir une recherche ancrée dans les besoins réels du continent, tout en renforçant la formation du capital humain. [Source Africa 24]

Le Togo accélère la protection de son littoral

Les efforts engagés pour protéger le littoral togolais s'intensifient grâce au Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP-Togo), financé à hauteur de 64 millions de dollars par la Banque mondiale.

Une mission d'évaluation de l'institution financière, achevée mercredi à Lomé, révèle un taux d'exécution de 82 % et un taux d'absorption financière de 86,11 % à un an de la clôture du projet. Le chef de mission, Koffi Houkpé, a salué les avancées et appelé à accélérer les travaux restants.

Aujourd'hui, 60 % du littoral est protégé, contre 44 % en 2020, grâce à la construction de 18 km d'ouvrages : digues, enrochements et épis. Ces infrastructures freinent la progression de la mer, stabilisent les plages et favorisent également le tourisme côtier, l'aménagement portuaire et la préservation de la biodiversité. [Source Togonews]

Élections au Cameroun: Le RDPC au pouvoir obtient la majorité dans l'ensemble des dix régions

Les résultats des élections régionales du 30 novembre au Cameroun sont connus. Le RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais) remporte la majorité dans les dix conseils régionaux du pays. Il s'agit d'un scrutin indirect, pour lequel votent 9 676 conseillers municipaux et 15 580 chefs traditionnels. Il apparaît « dépassionné » en comparaison de la présidentielle du 12 octobre.

Ce scrutin aura permis de panser « nos plaies », nos « blessures », dit-on au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Car la présidentielle d'octobre au Cameroun a révélé beaucoup de mécontentements et des divergences en interne. Des militants qui subissent les difficultés du quotidien comme tous les Camerounais jusqu'aux cadres, il fallait resserrer les rangs et se rassurer. [Source RFI]

Mondial 2027 (Q) : Dakar va accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial FIBA 2027

Du 26 février au 1er mars 2026, le Dakar Arena accueillera les éliminatoires de la Coupe du monde de basket qui se tiendra au Qatar en 2027. La Fédération sénégalaise de basketball l'a annoncé ce mardi dans un communiqué.

Cette fenêtre regroupera les équipes de la poule B de la Zone Afrique, composée du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Ces nations s'affronteront pour tenter de décrocher une place pour le Mondial. [Source Le Soleil]



