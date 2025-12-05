Cote d'Ivoire: Les Sublimes du Tourisme 2025 - L'acte 4 d'un rendez-vous devenu incontournable

Le compte à rebours est lancé. Le 10 décembre 2025, l'auditorium du Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire accueillera, pour la quatrième année consécutive, la grande cérémonie des « Sublimes du Tourisme », devenue l'un des événements les plus attendus de l'écosystème touristique et ludique en Côte d'Ivoire. Une soirée de gala qui, sous l'impulsion du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, célèbre l'excellence et la dynamique croissante d'un secteur en pleine expansion.

Créée pour distinguer les acteurs publics et privés qui contribuent de manière significative à la stratégie nationale « Sublime Côte d'Ivoire », cette cérémonie s'est imposée depuis 2022 comme un espace de reconnaissance, de diplomatie et de valorisation. Pour cette quatrième édition, le dispositif est piloté par Dr Marcel N'Guettia, Commissaire général et Président du Fonds de développement touristique (FDT). En amont, plusieurs séances de brainstorming, réunions techniques et calibrages stratégiques ont été organisés au siège du FDT afin d'ajuster les critères de distinction. Ces travaux sont conduits sous la supervision du Président du Comité scientifique et du jury, Camille Kouassi, ancien Directeur de cabinet du Ministère.

Retour sur trois éditions qui ont bâti un mythe

Depuis son lancement en 2021, la cérémonie des Sublimes du Tourisme s'est progressivement hissée au rang des rendez-vous institutionnels incontournables. La première édition, tenue déjà au Sofitel Hôtel Ivoire, avait donné le ton : prestige, vision et volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur du tourisme africain et mondial. « Le tourisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre rayonnement », déclarait alors le Ministre Siandou Fofana, définissant l'esprit même des Sublimes.

Chaque édition réunit plus de 600 invités triés sur le volet, parmi lesquels les plus hautes personnalités de l'État : le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, la Première Dame Dominique Ouattara, le Vice-Président, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et plusieurs présidents d'Institutions. La résonance internationale n'est pas en reste, avec la participation de figures telles que Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'ONU Tourisme, ou Majid Al-Kateeb, conseiller spécial du ministère saoudien du Tourisme. Tous ont salué l'audace et la stratégie de la Côte d'Ivoire, devenue une référence dans la redéfinition des flux touristiques africains.

La scène, miroir d'une Côte d'Ivoire en mouvement

Les galas successifs ont également été marqués par des performances artistiques de haut niveau. Magic System, ambassadeurs de la marque « Sublime Côte d'Ivoire », ont régulièrement électrisé les soirées, accompagnés d'artistes nationaux et internationaux venus célébrer la richesse du patrimoine culturel ivoirien.

Pour cette 4e édition, les catégories de distinction ont été revues afin de traduire les exigences d'un tourisme post-Covid : impact économique et social, durabilité environnementale, innovation, qualité de service et rayonnement international. Cette révision, menée par le Comité scientifique, vise à promouvoir une excellence encore plus rigoureuse, alignée sur les nouveaux défis du secteur.

Au-delà de la célébration, « Les Sublimes » se positionnent comme une véritable vitrine médiatique de la Côte d'Ivoire. Chaque édition s'inscrit dans une démarche de marketing territorial, avec des thématiques fortes telles que « Terre de Gastronomie et de Découverte » ou « Tourisme et Terroirs », contribuant ainsi à renforcer l'image d'un pays attractif et inspirant.

Alors que la préparation bat son plein, le Ministre Siandou Fofana résume l'esprit de l'événement : « Nous ne célébrons pas seulement des acteurs, nous célébrons une vision : celle d'une Côte d'Ivoire qui inspire, qui attire, qui sublime. »