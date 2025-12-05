Afrique de l'Ouest: IITA-Ibadan 2025 - L'AF2I mobilise l'expertise ivoirienne pour une révolution agro-industrielle inclusive

Pour la première fois depuis sa création, l'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens (AF2I) tiendra son Assemblée générale hors d'Abidjan. Le 17 décembre 2025, c'est l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), à Ibadan au Nigéria, qui accueillera cet événement majeur, placé sous le parrainage du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, SEM Léon Kacou Adom.

Une innovation qui reflète l'ambition croissante de l'AF2I de renforcer les ponts entre la diaspora ivoirienne, les institutions internationales et les acteurs nationaux.

Au coeur de cette édition figure en bonne place un panel d'experts dédié à la transformation agro-industrielle inclusive et innovante. C'est d'ailleurs le principal levier pour stimuler l'emploi des jeunes, moderniser les systèmes alimentaires et garantir une sécurité alimentaire durable en Côte d'Ivoire et en Afrique.

Répondre aux mutations agricoles en Afrique

Face à une démographie ascendante, une urbanisation rapide, des pressions climatiques exacerbées et une forte volatilité des marchés, les agriculteurs africains sont engagés dans une course vers la modernisation. Malgré un potentiel agricole exceptionnel, seulement 20 % des terres arables du continent sont aujourd'hui exploitées, et la dépendance aux importations alimentaires reste forte.

Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire apparaît comme un laboratoire dynamique. Forte de ses performances agricoles, de ses pôles agro-industriels en croissance et d'une jeunesse entreprenante, elle cristallise les enjeux et les opportunités d'une transformation agricole profonde. L'AF2I entend contribuer activement à cet élan en mobilisant l'expertise internationale ivoirienne, souvent sous-exploitée.

Modéré par le Directeur général de l'IITA, l'Ivoirien Dr Siméon Ehui, le panel réunira des personnalités de premier plan, dont les Directeurs généraux du CNRA, de I2T, ainsi que des responsables universitaires et des spécialistes de l'investissement agricole.

Cinq axes structureront les débats. Il s'agit de l'innovation technologique et de la transformation agro-industrielle. Notons que les discussions porteront sur le rôle du numérique, de l'intelligence artificielle et de la blockchain dans la modernisation des chaînes de valeur, ainsi que sur les opportunités d'emplois techniques pour les jeunes.

A cette rencontre, il sera également question de l'entrepreneuriat et insertion professionnelle. Les experts mettront en lumière les modèles de financement novateurs, les incubateurs, les accélérateurs et les réseaux d'affaires capables de propulser les jeunes vers l'agri-business.

S'agissant de la recherche, de l'innovation et des systèmes alimentaires résilients, le CNRA présentera les dernières avancées en matière de biotechnologies agricoles. Et les mécanismes permettant de traduire la recherche en solutions concrètes et accessibles.

Les échanges analyseront les réformes nécessaires et les partenariats public-privé à renforcer pour faire de l'agriculture un moteur durable de création d'emplois.

Un accent particulier sera mis sur l'inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que sur les opportunités d'emplois verts liées à l'adaptation climatique.

À l'issue des panels et de l'intervention du Key Note Speaker, le Commissaire de la CEDEAO, M. Kalilou Sylla, une feuille de route conjointe sera adoptée. Elle proposera des actions concrètes à l'État, au secteur privé et aux institutions de recherche pour accélérer la transformation agricole ivoirienne grâce à l'expertise internationale.

Cette Assemblée générale marque un tournant. En choisissant l'IITA comme cadre d'échange, l'AF2I confirme sa volonté de faire de la diaspora un acteur stratégique du développement national, tout en positionnant la Côte d'Ivoire comme un leader africain de la transformation agro-industrielle.