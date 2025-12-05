Cote d'Ivoire: Attractivité économique des territoires - Une réflexion stratégique sur la fiscalité locale à Korhogo du 9 au 11 décembre

« Quelle fiscalité locale pour des collectivités renforcées et un environnement des affaires attractif dans les Pôles Économiques Régionaux ? ». C'est le thème de l'atelier qui se déroulera du 09 au 11 décembre 2025, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro. Organisé dans le cadre du Programme d'amélioration du climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne (Paca-CI), l'événement rassemblera près de 80 participants issus de l'administration publique, des collectivités locales, du secteur privé, des organisations professionnelles, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des Comités locaux de concertation État-secteur privé (Clcesp) de Bouaké, San-Pedro et Korhogo

L'atelier s'inscrit dans le contexte global mise en oeuvre de la Stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme (Srmt 2024-2028). Elle contribuera également à la mise en oeuvre de la sous-composante 1.3 du PACA-CI, programme soutenu par la Banque Africaine de Développement. L'enjeu est donc de parvenir à une fiscalité locale plus lisible, plus inclusive et plus favorable à l'investissement, tout en permettant aux collectivités de disposer de moyens adéquats pour assurer leurs missions de développement.

In fine, l'atelier vise donc à accompagner efficacement la montée en puissance des Pôles économiques compétitifs (Pec), instruments clés de la politique d'aménagement et de transformation économique de la Côte d'Ivoire. D'autant que selon l'étude diagnostique menée en 2025 dans le cadre du Paca-CI, 40 % des entreprises interrogées citent la fiscalité locale comme une contrainte majeure. Ces défis ont également un impact sur l'autonomie financière des collectivités, dont les recettes propres ne représentent que 17,4 % des ressources mobilisées en 2021, d'après la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Pourtant, conçus pour dynamiser la création d'emplois, promouvoir l'investissement et valoriser les atouts locaux, les Pec s'appuient sur un partenariat renforcé avec le Secteur Privé dans le cadre du Dialogue public-privé (Dpp).

Depuis 2019, les villes de San-Pedro, Bouaké et Korhogo abritent des Clcesp. Ces plateformes ont déjà permis de faire émerger plusieurs préoccupations liées à la fiscalité locale. Il s'agit notamment de la multiplicité de taxes et redevances, de conflits de compétences entre administrations, de méconnaissance des dispositifs fiscaux, de difficultés de calcul du montant à acquitter, de contestations d'opérateurs économiques.