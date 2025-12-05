Cote d'Ivoire: BIDC - L'institution ouvre son premier bureau régional à Abidjan

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a franchi une étape avec l'inauguration de son premier bureau régional à Abidjan, le lundi 1er décembre 2025. Objectif, rapprocher ses activités de ses Etats membres et parties prenantes.

L'inauguration de ce bureau régional fait suite à l'accord signé le 12 mai 2025, entre la Bidc et le gouvernement ivoirien, soulignant ainsi l'engagement de la banque à favoriser le développement socio-économique dans toute la sous-région ouest-africaine.

La ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la Bidc, a salué l'initiative de la création du bureau régional. « Cela marque une avancée significative dans la mise en oeuvre de la vision de notre institution régionale de développement. Au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, je tiens à exprimer notre satisfaction et notre volonté totale à soutenir la banque », a-t-elle déclaré.

Elle a, en outre, souligné que le bureau agira en tant que « partenaire stratégique ; lieu d'échange, de coordination et de pont entre la banque, les Etats membres, le secteur privé et la société civile ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la Bidc et de son conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a exprimé la profonde gratitude de la banque envers le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour le soutien apporté à l'installation du bureau régional. Il a également souligné l'importance stratégique de cette initiative.

« Il ne s'agit pas d'une simple extension administrative, mais d'une plateforme transformatrice pour une coopération plus approfondie. Depuis Abidjan, nous avons l'intention de travailler main dans la main avec les gouvernements, le secteur privé et les acteurs du développement. Ce, afin d'accélérer la mise en oeuvre de projets à fort impact, de débloquer des opportunités d'investissement et de renforcer le tissu de l'intégration régionale », a déclaré Dr Donkor.

Le président du conseil des gouverneurs de la Bidc, Dr Cassiel Ato Baah Forson, par ailleurs ministre des Finances de la République du Ghana, a souligné l'importance du bureau régional. « Aujourd'hui marque une étape importante dans l'engagement continu de la banque à renforcer sa présence dans notre communauté et à s'aligner encore plus étroitement sur les priorités de développement de nos Etats membres », fait-il observer. Avant d'indiquer que ce modèle de décentralisation s'aligne sur les meilleures pratiques mondiales démontrant ainsi l'engagement de la Bidc à établir des partenariats plus solides, accélérer la mise en oeuvre des projets et améliorer l'efficacité de ses interventions dans toute la région.

Notons que le bureau régional d'Abidjan est appelé à jouer un rôle crucial dans la mise en oeuvre du plan stratégique de la Bidc, en rendant la banque plus accessible aux partenaires existants et potentiels en Côte d'Ivoire, et dans les Etats membres voisins. Tout en facilitant les interventions à fort impact.

Il permettra à la Bidc de mieux comprendre les réalités locales, de soutenir avec diligence les projets et de répondre efficacement aux priorités de développement en constante évolution des Etats membres, tout en soutenant la vision 2050 de la Cedeao visant à construire une Afrique de l'ouest pleinement interconnectée et prospère.