Cote d'Ivoire: Cheikh Kinlindjan, l'érudit vénéré, rappelé à Dieu

Le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du Cosim, informe la communauté musulmane du rappel à Allah de Cheikh Matche Boiké, éminente figure religieuse, affectueusement appelé Cheikh Kinlindjan.

La prière mortuaire aura lieu le vendredi 5 décembre 2025, immédiatement après la grande prière, suivie de son inhumation à Kinlindjan.

Le Cheikhoul Aïma, dans un communiqué, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane. « Certes, nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que Sa miséricorde, et ce sont eux les bien guidés. »

C'est dans un esprit d'endurance et de soumission à la volonté divine que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs a appris, avec une profonde tristesse, le rappel à Dieu de Cheikh Kinlindjan. L'homme était un éminent érudit dont la sagesse, les enseignements et l'engagement spirituel ont marqué plusieurs générations.

Figure respectée du savoir religieux, Cheikh Kinlindjan était reconnu pour son humilité, sa maîtrise des sciences islamiques et son rôle majeur dans la transmission du savoir. Pour de nombreux fidèles, ses enseignements, fondés sur la modération, la piété, la discipline spirituelle et l'amour du prochain, continueront d'éclairer tous ceux qu'il a guidés.

Dès l'annonce de son décès, de nombreux témoignages de compassion affluent. Fidèles, disciples, guides religieux et anonymes ont salué unanimement un « homme de lumière », un « serviteur sincère d'Allah » et un « père pour toute une génération ».