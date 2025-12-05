Cote d'Ivoire: Diaspora étudiante - Les étudiants ivoiriens aux États-Unis exhortés à revenir après les études

Les autorités américaines envisagent de sanctionner 25 pays africains, en raison du non-respect des exigences d'immigration par certains de leurs citoyens. La Côte d'Ivoire ne veut pas en faire partie.

C'est la ligne du gouvernement depuis quelque temps : la diaspora étudiante doit rentrer au pays aussitôt les études terminées. La Côte d'Ivoire doit se développer avec elle et pour elle. Un focus a ainsi été mis sur les étudiants ivoiriens aux États-Unis, avec notamment le lancement de la campagne nationale itinérante de sensibilisation visant à encourager leur retour au bercail. Cette campagne a marqué une escale à l'Université Nord-Sud, à la Riviera-Bonoumin, le 2 décembre 2025.

Le contexte est particulier : les autorités américaines envisagent de sanctionner 25 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, en raison du non-respect des exigences en matière d'immigration par certains de leurs citoyens. Au coeur du problème : l'utilisation détournée du visa étudiant, parfois prolongée au-delà de la date d'expiration du titre de séjour.

« Certains Ivoiriens se rendent aux États-Unis pour leurs études, mais s'emploient à d'autres activités non autorisées ou prolongent leur séjour après l'expiration de leur visa », a expliqué Massagné Bamba, sous-directrice de la communication au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et d'alerter : « Cette situation pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble des citoyens ivoiriens, en particulier sur les étudiants souhaitant poursuivre leurs études aux États-Unis. »

La séance de sensibilisation a rassemblé une centaine d'étudiants, devant qui un panel constitué de personnalités ressources triées sur le volet a développé diverses thématiques liées à l'emploi local et à l'entrepreneuriat. Y prenaient part : Herman Nicoué, administrateur adjoint de l'Agence emploi jeunes ; Aïssata Sidibé N'Dia, présidente de Yelenba - Women in Action, et Armand Doua, cadre dans un organisme international.

Les panélistes se sont attelés à donner aux étudiants les clés pour se projeter à l'international avec confiance, responsabilité et ambition. Cependant, cette ambition doit s'accompagner d'une information claire au départ, d'un encadrement adapté, d'une préparation responsable et d'un retour sûr.

« Chaque jeune qui part se former ailleurs ouvre une fenêtre sur le monde, acquiert des compétences nouvelles et devient, à son retour, un acteur de transformation pour notre nation. Il doit être accompagné, sensibilisé et protégé afin qu'il vive pleinement son expérience, tout en restant connecté aux valeurs et aux exigences de notre pays », a indiqué Massagné Bamba.

Pour rappel, la campagne de sensibilisation est portée par les ministères des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ; de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique ; de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage ; et enfin par le ministère de la Communication.