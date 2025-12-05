Cote d'Ivoire: Akrou commune de Jacqueville - La génération Amouanzri célèbre dix ans d'unité et d'actions sociales

À Akrou, village côtier de la commune de Jacqueville, la génération Amouanzri, rassemblant les femmes et les hommes nés entre 1971 et 1975, a célébré, le 29 novembre 2025, le dixième anniversaire de sa sortie officielle. Une décennie d'existence marquée par un engagement constant en faveur du développement local et de la cohésion sociale. Pour cette étape symbolique, les membres ont voulu frapper fort en organisant une journée riche en actions sociales, festive et fortement participative.

Placée sous le thème évocateur : « Réconciliation et cohésion des filles et fils d'Akrou », la célébration a attiré un large public composé d'habitants, de partenaires institutionnels et de représentants des autorités administratives. Le parrain de la cérémonie, M. Yacé Patrick, a salué la pertinence d'un message qui fait écho aux aspirations profondes des populations pour davantage d'unité et de solidarité.

Une mobilisation qui honore les autorités administratives et traditionnelles

Les festivités, organisées avec la bénédiction de la famille du Père de Génération, ont été rehaussées par la présence de personnalités administratives. Mme Yeboua Marie-Thérèse, représentant le préfet, et M. Toto Yabi, délégué du sous-préfet, ont tenu à apporter leur soutien à l'initiative, saluant une « génération responsable et exemplaire ».

Dans son allocution, le porte-parole de la génération, Landry Mathieu, a rappelé la vision commune portée depuis 2015 : contribuer concrètement à l'évolution du village et transmettre un héritage social structurant aux générations futures.

Moment le plus solennel de la journée, la remise officielle de l'école primaire d'Akrou, entièrement réhabilitée, a suscité émotion et fierté. Réalisé grâce à un partenariat entre la génération Amouanzri et Petroci Holding, ce projet est considéré comme un levier essentiel d'amélioration des conditions d'apprentissage au sein du village.

Représentant le Directeur général de Petroci, Mme Camara a salué « l'esprit d'initiative » et la « vision communautaire » de cette génération, soulignant l'importance d'une responsabilité sociale partagée entre les entreprises et les populations.

Valorisation du patrimoine culinaire d'Akrou

Après les cérémonies officielles, les festivités se sont poursuivies à la plage du village, dans un cadre naturel qui reflète l'identité maritime d'Akrou. Autour d'un repas populaire, préparé collectivement par les familles, les participants ont vécu un moment de fraternité. Cette pause conviviale a permis de consolider les liens sociaux et de rappeler les valeurs de partage qui caractérisent la vie communautaire locale.

La journée a également été marquée par un concours culinaire réunissant plusieurs participantes et participants venus mettre en lumière le savoir-faire gastronomique du village. Plats traditionnels revisités, recettes familiales et spécialités locales ont séduit le jury et les nombreux spectateurs. Pour les organisateurs, ce concours vise à faire de la cuisine d'Akrou « un outil de fierté, d'unité et de transmission culturelle ».

En clôturant cette journée mémorable, les membres de la génération Amouanzri ont réaffirmé leur souhait de poursuivre et renforcer leur engagement social. Un appel vibrant à la cohésion a été adressé aux habitants, avec la volonté d'inscrire les prochaines années sous le signe de projets structurants, inclusifs et durables.

Dans un contexte où les initiatives communautaires jouent un rôle crucial dans la stabilité locale, cette célébration apparaît comme une étape décisive, mêlant bilan, reconnaissance et nouvelles perspectives pour Akrou.