Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Zoro Bi Ballo Épiphane porte la voix du pays à l'ONU

Au siège de l'Onu, Zoro Bi Ballo Épiphane défend l'approche ivoirienne de mesure de la corruption.

La Conférence mondiale sur l'exploitation des données pour améliorer la mesure de la corruption s'est ouverte le 2 décembre 2025, au siège des Nations unies, à New York. Cette rencontre internationale de haut niveau réunit décideurs publics, experts et partenaires techniques autour des nouveaux leviers statistiques et numériques dans la lutte contre la corruption.

La Côte d'Ivoire prend part à ces assises avec une délégation conduite par le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Épiphane. La présence ivoirienne témoigne de l'engagement constant des autorités en faveur de la transparence et de la redevabilité publiques.

Au coeur des travaux figurent les innovations numériques et les nouvelles méthodes de collecte, d'analyse et d'utilisation des données destinées à prévenir et combattre la corruption. Les échanges portent, notamment sur la fiabilité des indicateurs, l'interopérabilité des systèmes d'information et l'usage des données administratives et alternatives.

Mesurer la corruption demeure un impératif stratégique : comprendre ses causes, en évaluer les conséquences et concevoir des réponses efficaces fondées sur des preuves. C'est dans cette perspective que la conférence ambitionne d'améliorer les cadres statistiques existants et de promouvoir des outils comparables à l'échelle mondiale.

Dans son intervention, le chef de la délégation ivoirienne a présenté les initiatives gouvernementales visant à renforcer la prévention, la détection et la sanction des pratiques corruptives, ainsi que les dispositifs de suivi fondés sur les données.

Les travaux porteront, entre autres, sur le lancement du Tableau de bord numérique mondial de lutte contre la corruption et sur les métadonnées du cadre statistique dédié à la mesure de ce fléau, des instruments appelés à renforcer la coopération internationale et l'efficacité des politiques publiques.