Cote d'Ivoire: Commerce électronique - Vers la validation des projets de décret

Le gouvernement ivoirien veut faire du commerce électronique un levier de création de richesse et de croissance pour l'économie. En effet, la stratégie nationale du commerce électronique adoptée en conseil des ministres le 30 juillet 2025, prévoit une mise à niveau du cadre institutionnel et réglementaire.

C'est dans ce cadre que la direction du commerce électronique, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et du contentieux, organise les 4 et 5 décembre 2025, à Abidjan-Plateau, un atelier de validation des projets de décret sur ledit commerce.

Cet atelier vise à valider les projets de décret portant respectivement sur l'exercice du commerce électronique et sur la mise en place du cadre de concertation des acteurs de ce secteur d'activité. Il s'agit concrètement d'analyser les dispositions proposées dans les projets de décret, d'élaborer les rapports de présentation et les projets d'arrêté d'exécution relatifs aux projets de décret validés.

Souleymane Dembélé, représentant le directeur des affaires juridiques et du contentieux, Kouaho Nouho Ouattara, a souligné que pour tenir compte de l'évolution rapide de ce secteur, il est nécessaire de prendre des textes d'application spécifique. C'est pourquoi il a salué la mobilisation des acteurs concernés.

Aussi a-t-il rappelé que pour cette rencontre, deux projets de décret dont l'un complétant la loi sur les transactions électroniques prenant en compte les nouvelles exigences en matière de commerce électronique et l'autre instituant un cadre de concertation des acteurs nationaux du secteur.

Le sous-directeur de la régulation du commerce électronique, Anganhan Kouakou Sakoundeh Yao, représentant le directeur du commerce électronique, Gaston Esmel, a rappelé que cet atelier s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir un cadre réglementaire moderne, garantissant la confiance des acteurs et une croissance durable du commerce électronique.

« Depuis 2019-2020, nous avons constaté un énorme accroissement de l'activité du commerce électronique qui permet aux consommateurs ou aux usagers de faire leurs achats en ligne à tout moment. Ce qui donne tellement d'accessibilité et de facilité », s'est-il réjoui, soulignant que la population ivoirienne est en train d'adopter progressivement ce type de commerce. C'est pourquoi, dit-il, il faut adapter les textes au nouveau contexte de développement de ce commerce électronique.