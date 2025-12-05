Cote d'Ivoire: Egalité professionnelle - La GIZ lance l'atelier technique du projet PRO-FEMME

Le lancement officiel de l'atelier technique du projet Pro-Femme s'est tenu le 2 décembre 2025, à l'hôtel Palm Club d'Abidjan-Cocody. Organisé par la Giz, en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, cet atelier vise à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et l'égalité professionnelle au sein des entreprises.

Dans un contexte où le patriarcat professionnel persiste, le projet Pro-Femme s'inscrit dans une dynamique : faire de l'égalité de genre et de l'égalité professionnelle un levier stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire.

Pour concrétiser cette vision, l'action du projet Pro-Femme s'articule autour de quatre axes prioritaires qui se renforcent mutuellement, à savoir le renforcement institutionnel et l'intégration du genre dans la politique économique ; le soutien à l'entrepreneuriat féminin ; l'amélioration de l'employabilité des femmes et la promotion de l'égalité professionnelle dans les entreprises.

Radeke Helen, cheffe du projet Pro-Femme, a affirmé lors de son discours que cet atelier technique constitue une aubaine pour améliorer l'employabilité des femmes en leur donnant les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail et à des emplois décents.

« Il s'agit de passer de l'intention à l'action, en travaillant ensemble pour créer des environnements professionnels plus inclusifs, dans lesquels chaque talent peut s'exprimer et contribuer à la performance de l'entreprise. Les entreprises qui s'engagent sur cette voie le savent bien », a-t-elle déclaré.

Pour Gniondy Godon Fernande Carole, sous-directrice chargée du renforcement des capacités au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce projet, notamment sa composante 4 dédiée à l'égalité professionnelle en entreprise, constitue une étape importante, en ce sens qu'il contribuera à une meilleure sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux de la diversité et du leadership féminin.

Une présentation a également été faite par Vilar Ana, cheffe d'équipe de l'Application électronique du transport routier des marchandises (Aetes), portant sur un travail pratique structuré autour de trois piliers : la motivation des entreprises, l'engagement des institutions d'ancrage et la sélection.

Une approche qui, dans le cadre de l'atelier technique, devrait permettre de reconfigurer le monde du travail afin qu'il s'adapte davantage aux spécificités des femmes.

Un panel de discussion a clôturé la séance autour du thème : « L'égalité professionnelle, un levier de performance pour les entreprises ivoiriennes ».

Ce panel visait à renforcer la formation, l'accompagnement et la protection nécessaires pour permettre aux femmes de s'approprier les postes de responsabilité en entreprise.