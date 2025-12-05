Cote d'Ivoire: Décoration/Formation professionnelle - Charles-Emmanuel Yacé élevé au rang de Commandeur

Le président du Conseil d'administration de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (Apromac), Charles-Emmanuel Yacé, a été élevé au rang de Commandeur dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale par le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, au nom du Président Alassane Ouattara, le 2 décembre 2025, au lycée technique d'Abidjan-Cocody.

Charles-Emmanuel Yacé fait partie des 200 récipiendaires (15 Commandeurs, 41 Officiers et 143 Chevaliers) qui, selon le ministre Koffi N'Guessan, ont été distingués pour récompenser leur mérite, leur engagement, leurs années de service et leurs actions ayant eu un impact significatif sur le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Le ministre Koffi N'Guessan a déclaré que « le ministère est aujourd'hui un ministère stratégique participant au développement économique de la Côte d'Ivoire » et que cette cérémonie de distinction s'inscrit dans une dynamique nationale.

Pour le président de l'Apromac, cette distinction récompense la filière hévéa dans son ensemble, en tant que secteur économique important en Côte d'Ivoire, pour son rôle ainsi que pour l'ensemble des métiers liés à la chaîne de valeur, et honore les travailleurs pour leurs efforts et leur contribution au succès du secteur.

Le président Yacé a expliqué que l'Apromac a formé, depuis plusieurs années, des milliers de professionnels de la filière hévéa (saigneurs, greffeurs, régisseurs) à travers son programme « Renforcement de la formation aux métiers de l'hévéa ».

Outre ce programme de formation, l'organisation s'apprête à installer une école internationale, l'Académie des métiers de l'hévéa, dans la localité d'Ahouakro, dans la région de l'Agnéby-Tiassa.