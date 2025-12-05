Sénégal: Distribution de l'eau - Sen'eau et Senelec annoncent des perturbations ce samedi

La SEN'EAU et la SENELEC ont annoncé, dans un communiqué conjoint diffusé ce jeudi 4 décembre 2025, des travaux de mise en conformité du poste 90 kV de Mékhé. L'intervention, programmée pour le samedi 6 décembre 2025 à partir de 8 heures, s'inscrit dans un vaste programme de modernisation du réseau électrique.

Selon le communiqué, le poste concerné alimente les surpresseurs de Mékhé 1 et Mékhé 2. Or, durant les travaux, « ces deux ouvrages qui assurent le transit de 70 % des volumes de l'alimentation en eau potable de Dakar seront à l'arrêt », préviennent les deux structures.

En conséquence, des perturbations majeures seront enregistrées dans la distribution en eau potable, allant « de la baisse de pression au manque d'eau total » dans les zones telles que Thiès,Rufisque, Dakar Banlieue et Dakar Ville

Les deux entités assurent que toutes leurs équipes seront mobilisées pour réduire l'impact de cette opération technique sur les populations. Elles indiquent que « des camions citernes seront déployés pour soulager les zones les plus impactées».

La fin des travaux est prévue dans la soirée du samedi.