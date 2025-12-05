Cameroun: Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais

L'expert financier Eugène Nyambal, ancien cadre du Fonds Monétaire International, monte au créneau et exige un audit immédiat et rigoureux des finances publiques camerounaises. Cette demande fait suite à la suppression, dans le projet de budget 2026, des lignes discrétionnaires 94 au Ministère de l'Économie et 65 au Ministère des Finances. Pour Nyambal, cette mesure, si elle est salutaire, doit s'accompagner d'une lumière totale sur la gestion passée de ces fonds spéciaux.

Dans une analyse percutante, l'expert révèle que depuis l'allègement de la dette au titre de l'Initiatie PPTE en 2006, le Cameroun dispose annuellement d'une ressource d'environ 500 milliards de FCFA. Une manne qui, selon lui, a été en grande partie orientée vers ces lignes budgétaires créées pour gérer les imprévus, mais fonctionnant sans contrôle transparent ni reddition de comptes. Il s'interroge ainsi sur le montant total alloué, l'utilisation réelle de ces sommes, l'identité des bénéficiaires et la plus-value réelle pour l'économie nationale. Cette opacité est d'autant plus vive que la Côte d'Ivoire, dans une situation comparable après 2011, a choisi d'utiliser des ressources similaires pour revaloriser significativement les salaires des fonctionnaires, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Face à ce qu'il qualifie de détournement organisé des ressources issues des sacrifices de la population, Eugène Nyambal estime qu'un audit est une impérieuse nécessité. L'objectif est clair : établir la vérité sur ces flux financiers, recouvrer les sommes identifiées comme mal affectées et les réorienter vers des priorités sociales urgentes. Il cite notamment le paiement des arriérés de salaires dus aux enseignants et au personnel des entreprises publiques liquidées depuis les années 1990. Son appel va au-delà d'une simple investigation comptable ; c'est un plaidoyer pour une refonte de la gouvernance financière. Il encourage toute personne disposant d'informations sur la gestion des finances publiques depuis 2000 à briser l'omerta, considérant que la situation économique actuelle exige des réactions rapides et efficaces.