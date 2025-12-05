Cote d'Ivoire: Le Conseil café-cacao annonce l'arrestation de quatre acheteurs « véreux » dans l'Ouest

Dans un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction, le Conseil café-cacao annonce la mise aux arrêts, le 1er décembre 2025, de quatre acheteurs « véreux » dans les localités de Tokpapleu, Gbenné et Gbonné dans le Département de Biankouma. Les opérateurs indélicats ont été pris la main dans le sac par les agents du Conseil café-cacao déployés sur le terrain pour s'assurer du respect des prix bord-champs pour la présente campagne fixés à 2800 Fcfa pour le cacao et à 1700 Fcfa pour le café.

Les fraudeurs ont été arrêtés pour avoir effectué « une ponction sur le poids qui consiste à prélever de 2 et 5 kilogrammes du produit sur les sacs de cacao des producteurs après la pesée ». Mais également pour avoir fait une offre inférieure au prix minimum garanti qui consiste à délibérément proposer des prix inférieurs à 1700 Fcfa pour le kilogramme de café et 2800 Fcfa pour le kilogramme de cacao ».

Dans son communiqué, le Conseil café-cacao rappelle qu'en dehors des poursuites judiciaires, les contrevenants s'exposent « au paiement du complément au producteur ; à la saisie des tonnages de produits se trouvant en entrepôt, au profit du Conseil café-cacao ; et au retrait de l'agrément pour une période de trois ans, sans préjudice de poursuites judiciaires ».