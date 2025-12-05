Cote d'Ivoire: Le Conseil café-cacao annonce l'arrestation de quatre acheteurs « véreux » dans l'Ouest

4 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Dans un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction, le Conseil café-cacao annonce la mise aux arrêts, le 1er décembre 2025, de quatre acheteurs « véreux » dans les localités de Tokpapleu, Gbenné et Gbonné dans le Département de Biankouma. Les opérateurs indélicats ont été pris la main dans le sac par les agents du Conseil café-cacao déployés sur le terrain pour s'assurer du respect des prix bord-champs pour la présente campagne fixés à 2800 Fcfa pour le cacao et à 1700 Fcfa pour le café.

Les fraudeurs ont été arrêtés pour avoir effectué « une ponction sur le poids qui consiste à prélever de 2 et 5 kilogrammes du produit sur les sacs de cacao des producteurs après la pesée ». Mais également pour avoir fait une offre inférieure au prix minimum garanti qui consiste à délibérément proposer des prix inférieurs à 1700 Fcfa pour le kilogramme de café et 2800 Fcfa pour le kilogramme de cacao ».

Dans son communiqué, le Conseil café-cacao rappelle qu'en dehors des poursuites judiciaires, les contrevenants s'exposent « au paiement du complément au producteur ; à la saisie des tonnages de produits se trouvant en entrepôt, au profit du Conseil café-cacao ; et au retrait de l'agrément pour une période de trois ans, sans préjudice de poursuites judiciaires ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.