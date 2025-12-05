Cote d'Ivoire: Chambre de commerce - Touré Faman honoré pour son engagement en faveur de la formation professionnelle

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), Touré Faman, a été élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le 2 décembre 2025, au lycée technique d'Abidjan-Cocody. La cérémonie officielle était organisée par le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

La distinction lui a été remise par le ministre Koffi N'Guessan, en présence de responsables d'institutions publiques, de membres du corps diplomatique, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux acteurs du secteur privé.

S'exprimant au nom de près de 200 récipiendaires, issus de l'administration publique, du secteur privé et des institutions partenaires, Touré Faman a salué l'initiative du ministère. Il a souligné que cette décoration traduit la reconnaissance du rôle central du secteur privé dans la mise en oeuvre des politiques publiques, en particulier celles relatives à la formation professionnelle et au développement des compétences.

Il a rappelé que les entreprises constituent un maillon essentiel de la compétitivité économique et de l'employabilité des jeunes, grâce à leur contribution à l'identification des besoins en compétences et à l'insertion professionnelle.

Le président de la Cci-CI a insisté sur l'importance stratégique de la formation technique, professionnelle et de l'apprentissage, qu'il a qualifiée de véritable passerelle entre les aspirations de la jeunesse et les exigences du marché du travail. Il a, à cet effet, salué les réformes engagées par le ministère, notamment en matière d'alternance, d'insertion professionnelle et de modernisation des équipements de formation.

Touré Faman a également mis en lumière la contribution active de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à la formation. L'institution consulaire forme des étudiants à travers son École pratique (Epcci), premier établissement certifié ISO 9001 version 2015.

Dans le domaine de la formation professionnelle, le centre consulaire de formation, le centre d'apprentissage des langues ainsi que le pôle de formation de la Cci-CI, implantés à Abidjan et à Bouaké, contribuent au renforcement des capacités des employés et des opérateurs économiques.

En conclusion, Touré Faman a indiqué que cette distinction « n'est pas une finalité, mais un appel à redoubler d'efforts », réaffirmant l'engagement de la Cci-CI et de l'ensemble des 200 récipiendaires à promouvoir l'excellence, le mérite et la performance au service du développement durable de la Côte d'Ivoire.