Cote d'Ivoire: Le pèlerinage du père Raymond Halter - La 18e édition se tient le 10 janvier 2026 au Noviciat des Marianistes

Une conférence de presse a été organisée le mercredi 3 décembre 2025, au Collège Saint Jean Bosco d'Abidjan-Treichville, en prélude à la 18e édition du pèlerinage du Père Raymond Halter, prévue le 10 janvier 2026 -- comme à l'accoutumée -- au Noviciat des Marianistes, où repose le Père Halter. La conférence a été coanimée par le Père Noël Dominique Kouaho, supérieur de la Famille marianiste de Côte d'Ivoire ; le Berger Ango Lucien, responsable national du Renouveau charismatique ; et le Père Jean-Louis Barré, aumônier au village Chaminade d'Abidjan.

Selon les conférenciers, la présente édition revêt une dimension particulière avec la célébration du centenaire de la naissance du Père Halter et des 30 ans de la publication de son livre « À l'école de Jésus ».

Notons que ce pèlerinage a pour thème : « Avec joie, célébrons tous ensemble le centenaire de la naissance du Père Raymond Halter ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de cette rencontre, les conférenciers ont rappelé le rôle quotidien de l'aumônier, qui consiste à accompagner les fidèles sur les plans spirituel, pastoral et humain. Ils ont également présenté l'objectif du pèlerinage, celui de « pérenniser l'héritage spirituel du Père Halter pour l'édification du peuple de Dieu, aider les fidèles à grandir dans la foi et prier pour sa cause de canonisation, notamment pour la première étape du processus ». Le Père Noël Dominique Kouaho a d'ailleurs indiqué que l'ouverture de la cause a été introduite le 2 février 2023 au diocèse d'Abidjan.

Cette 18e édition devra être un moment fort de prière, de recueillement et d'action de grâce, mobilisant les fidèles autour de la mémoire et de l'héritage spirituel du Père Halter, a promis le Berger Ango Lucien. Il a également fait savoir qu'environ 3 000 personnes participent chaque année à ce pèlerinage. Il mobilise et sensibilise afin d'encourager chacun à venir, vivre la joie, recevoir la grâce et les surprises du Seigneur, et grandir dans la foi.

Pour rappel, chaque début d'année, des milliers de fidèles ivoiriens se rassemblent au Noviciat marianiste de Yopougon, au km 17 sur la route de Dabou, pour participer au pèlerinage national en mémoire du Père Raymond Halter, missionnaire marianiste dont la vie et le ministère continuent d'inspirer l'Église catholique de Côte d'Ivoire.

À noter que le Père Raymond Halter, né le 6 décembre 1925, a tiré sa révérence le 26 décembre 1998.