Cote d'Ivoire: Korhogo - Erasmus+ ouvre les portes de l'international à l'Université Peleforo Gon Coulibaly

L'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo a vécu, le jeudi 4 décembre 2025, une journée d'exception à l'occasion de la Journée Portes Ouvertes Erasmus+. Un événement destiné à faire découvrir et comprendre l'un des programmes européens les plus ambitieux en matière d'éducation, de formation et de mobilité académique. Lancé en 1987 puis renforcé depuis 2014 sous l'appellation Erasmus+, ce programme demeure parfois méconnu du public universitaire ivoirien, d'où l'importance de cette initiative tenue à l'amphithéâtre C et dans les salles attenantes du campus.

La cérémonie s'est déroulée en présence du nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Irchad Ramiandrasoa Razaaly, de la présidente de l'UPGC, Prof. Aoua Sougo Coulibaly, ainsi que de nombreuses autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et académiques. Elle a été rythmée par plusieurs articulations majeures : présentation de l'agenda de la Journée par le vice-président de l'université chargé de la recherche et des relations extérieures, Prof. Kouamé Adonis, interventions officielles, diffusion de la vidéo « Opportunities for Africa », exposé en plénière sur Erasmus+ par Éric Tillous, point focal du programme en Côte d'Ivoire, et témoignages inspirants de bénéficiaires ivoiriens.

Moment particulièrement attendu, la prise de parole de l'ambassadeur de l'Union européenne a marqué un tournant dans la coopération académique entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Il a en effet annoncé une augmentation substantielle du budget alloué au programme, désormais porté à 57 millions d'euros, soit 373 milliards de francs CFA : « Le budget a triplé parce que nous souhaitons plus de Côte d'Ivoire en Europe, comme vous souhaitez plus d'Europe en Côte d'Ivoire. L'Europe investit dans le capital humain, moteur de tout développement équitable et durable », a déclaré Irchad R. Razaaly.

Il a rappelé que le programme Erasmus+ va bien au-delà des mobilités étudiantes et professorales, et constitue également un levier essentiel pour la coopération internationale dans les secteurs de l'éducation, de la recherche, mais aussi dans des domaines prioritaires tels que l'énergie, la santé, les transports et le numérique.

Selon le diplomate, la Journée Portes Ouvertes de Korhogo représente une opportunité unique pour la communauté universitaire de mieux saisir les immenses possibilités offertes : mobilités individuelles, projets de coopération interuniversitaire, initiatives de renforcement de capacités, et programmes conjoints entre universités ivoiriennes, africaines et européennes.

Dans son allocution, la présidente de l'UPGC, Prof. Aoua Sougo Coulibaly, a exprimé sa profonde gratitude à l'Union européenne pour avoir choisi son institution comme cadre de cette rencontre stratégique. Elle a souligné la portée symbolique et historique de l'événement :

« Cette journée marque l'aube d'un nouvel horizon pour notre université. Un horizon d'audace, d'ouverture et d'espérance. Nous accueillons favorablement cette initiative, gage d'intégration, de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant », a-t-elle affirmé.

Au terme des échanges, les ateliers organisés avec les enseignants-chercheurs, étudiants et personnels administratifs ont permis de démystifier davantage le programme et de susciter un enthousiasme renouvelé pour l'internationalisation de l'UPGC.

Avec cette Journée Portes Ouvertes et l'engagement de l'Union européenne, Korhogo se positionne désormais comme un carrefour de nouvelles opportunités académiques et scientifiques, ouvrant la voie à une université plus compétitive, plus ouverte et résolument tournée vers le monde.