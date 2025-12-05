Cote d'Ivoire: San Pedro - Les directions régionales du Commerce et du Tourisme situent les rôles administratifs dans le secteur hôtelier

Une réunion des directeurs régionaux du Commerce et du Tourisme avec les opérateurs économiques du secteur hôtelier, convoquée par le préfet de Région de San Pedro, s'est tenue le 2 décembre 2025 à la salle de conférence de la préfecture de Région. Cette rencontre qui intervient suite à un constat de chevauchement des activités de ces deux ministères dans le secteur, visait à expliquer leurs différents rôles administratifs aux acteurs hôteliers.

Au travers d'une présentation des activités de la direction régionale du Commerce et de l'Industrie de San Pedro dans le secteur de l'hôtellerie, Akpangni Amandin N'Guessan, directeur régional, a touché du doigt les points clés de l'intervention de ses services. Il s'agit notamment pour ces entreprises de se conformer à l'affichage des prix, la délivrance de facture et à l'usage d'un livre-journal.

Selon lui, la répression des fraudes commande aux inspecteurs de commerce d'opérer des contrôles inopinés aux seins des entreprises concernées. Il a ainsi initié au mois d'avril dernier une mission d'envergure interrompue par le préfet de Région souhaitant que les acteurs du secteur soient sensibilisés et informés sur les modalités, avant le démarrage de l'étape du contrôle proprement dite.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme a un grand champ d'activités à mener, parmi lesquels se trouve le secteur de l'hôtellerie. Et donc pour mieux faire comprendre aux acteurs de ce secteur le bien fondé de nos activités, nous avons décidé de faire cette sensibilisation comme l'a souhaité monsieur le préfet de Région", a-t-il déclaré.

Pour Suzanne Koffi N'Goran, directrice régionale du Tourisme et des Loisirs, ce cadre de concertation créé par le préfet de Région revêt une importance capitale. En ce sens qu'il garantit une meilleure communication entre les services afférents de l'administration publique et les acteurs du secteur hôtelier.

"Il y a un décret du 12 juin 2024 qui confère le pouvoir au ministère du commerce d'instituer la carte de commerçant dans les établissements hôteliers et de restauration, qui lui donne le pouvoir de contrôler. Et donc, étant donné que ce décret n'est pas connu des opérateurs, il est normal que la préfecture de région se charge, en tant qu'arbitre, de le porter à la connaissance de ces opérateurs. Mais surtout de leur permettre de connaître toutes les autres lois afférentes à leur domaine d'activité", a-t-elle fait savoir.

Alors qu'ils représentaient le préfet de Région, les secrétaires généraux de préfecture ont rassuré les acteurs hôteliers des dispositions qui seront prises au niveau de l'application des lois. Cela, en vue d'éviter d'impacter la bonne marche des activités de ces opérateurs économiques.

Aussi, en appellent-ils à l'accentuation de la sensibilisation et l'information afin d'aider ceux-ci à se conformer aux règles qui régissent leur secteur.