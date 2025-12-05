Cote d'Ivoire: Bafing - 115 agriculteurs formés et équipés par la Cnfci et la Commission de l'UA

Cent quinze (115) producteurs de la Région du Bafing, ont été formés aux bonnes pratiques agricoles, à la transformation agroalimentaire et à la gestion coopérative. Ils ont également été équipés en kits agricoles comprenant des intrants, des outils et matériels divers d'un coût total de 15 millions de Fcfa. C'était les 3 et 4 décembre 2025 à Touba dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'appui à l'autonomisation des communautés agricoles frontalières, à l'initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire (Cnfci), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine.

Cette initiative, in fine, vise entre autres à améliorer les rendements agricoles, renforcer l'autonomie matérielle et organisationnelle des coopératives locales, accroître la résilience économique et sociale des communautés rurales locales, promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion des femmes rurales dans les chaînes de valeur agricole.

Konaté Diakalidia, Secrétaire exécutif de la Cnfci, a indiqué que « les formations dispensées et les kits distribués, au profit de 115 producteurs agricoles issus des localités de Boutisso, Desséné, Mandougou, Touresso, Vacérisso, Vahidougou et Vayasso, constituent des leviers essentiels pour améliorer les rendements. Mais aussi pour valoriser les productions locales, renforcer la résilience économique et promouvoir l'inclusion des communautés frontalières agricoles dans les chaînes de valeur ». Il a exprimé sa gratitude au partenaire du projet dont l'engagement et le soutien constant, témoignent de la solidarité continentale aux cotés de l'État ivoirien à travers la Cnfci. Aux communautés, il leur a rappelé: « En tant que communautés frontalières, vous êtes les premières sentinelles du territoire. Votre travail agricole contribue à structurer et sécuriser nos frontières. En un mot, s'engager pour la réussite de ce projet, revient à s'engager pour la paix, la cohésion et la valorisation de nos frontières ».

Pour sa part, Dr Okello Sunday, chef par intérim du Programme frontière de l'Union Africaine, a fait savoir que cette double activité repose la volonté du Conseil africain de paix et de sécurité de renforcer la mise en oeuvre du lien Paix - Sécurité - Développement ; piliers indispensables à la consolidation durable de la paix sur le continent. « Chers participants, chaque petite aide est importante pour l'UA et nous espérons que les compétences techniques que vous avez acquises agiront comme un catalyseur de la transformation économique, renforceront la cohésion sociale et renforceront la résilience face aux chocs climatiques et du marché ».

Kouakou Yao Dinard, préfet de Région, préfet du Département de Touba, a mis en relief les atouts humain et naturel du Bafing. Qui selon lui, sont peu valorisés. « En dotant 115 producteurs, majoritairement des femmes, de formations pratiques et de kits complets, ce sont les bases d'une agriculture plus performante et d'une organisation coopérative qui sont renforcées », estime-t-il. Il a encouragé les bénéficiaires à une bonne implémentation des formations et un usage efficient des kits reçus. « Votre engagement, votre discipline et votre esprit de solidarité seront les garants du succès de ce projet », a-t-il conseillé.

C'est par la voix de Dosso Ami que les bénéficiaires se sont engagés à faire un bon usage des connaissances et des kits.