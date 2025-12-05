Cote d'Ivoire/Maroc: Tombola Foot - 280 gagnants, 20 chanceux en route pour le Maroc !

Abidjan était au rythme de la passion du ballon rond, ce jeudi 4 décembre 2025. Et ce, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la « Tombola Foot Moov Africa CI ». Lancée le 19 juillet 2025, cette promotion a traversé quatre étapes successives pour s'achever le 30 novembre 2025. Durant ces cinq mois, des milliers d'abonnés ont participé, témoignant de l'attachement des Ivoiriens à la marque... et bien sûr, au football.

À l'issue de cette opération, l'opérateur de téléphonie mobile a honoré 280 gagnants soit 70 par étape, dont 4 heureux bénéficiaires de billets d'avion lors de chacune des phases, et 66 autres récompensés par divers lots. Les bénéficiaires représentent autant de clients fidèles et investis, marquant le succès de l'initiative.

Mais le clou de la campagne reste l'attribution du grand lot. Il s'agit d'un séjour VVIP tout frais payés au Maroc, offert à 20 abonnés sélectionnés. Une occasion exceptionnelle de vivre de l'intérieur la grande fête du football africain, et de vibrer au rythme de la compétition sur le continent.

Il faut noter que cette Tombola Foot, confirme le rôle de l'opérateur d'acteur engagé dans le développement du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. « Le football est un puissant vecteur d'unité, de cohésion et de fierté nationale », a déclaré la direction de l'opérateur. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de proposer un jeu, mais d'offrir une véritable expérience mêlant innovation, passion et proximité avec ses abonnés.

« Nous sommes fiers de connecter nos abonnés à leur passion », a affirmé le Directeur-Général de Moov Africa CI, ajoutant que la réussite de cette opération confirme « la confiance et l'attachement des Ivoiriens » à la marque. Par cette initiative, l'entreprise réaffirme son ambition permanente : rapprocher ses abonnés de leurs rêves, valoriser la jeunesse, et soutenir le sport qui rassemble. Un geste concret, qui va bien au-delà des services classiques.