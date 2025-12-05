Afrique de l'Ouest: CRRH - UEMOA - 60 milliards de FCFA de nouveaux refinancements autorisés en 2025

La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa (Crrh-Uemoa) a tenu, le 2 décembre 2025 à Lomé, la dernière session de son Comité des engagements pour l'année. À l'issue de cette réunion, l'institution a annoncé avoir autorisé 60 milliards de francs Cfa de refinancements en 2025, au profit de neuf banques réparties au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo.

Avec ces nouvelles autorisations, le montant total des concours accordés depuis sa création atteint désormais 440 milliards de FCFA, témoignant d'une montée en puissance significative de son activité.

L'année 2025 aura été particulièrement déterminante pour la Crrh-Uemoa. L'institution a notamment réussi le lancement d'une obligation sociale de 60 milliards de francs Cfa, une première dans l'Union, spécifiquement destinée au financement du logement abordable. Cette opération, selon le communiqué de l'institution, a rencontré un vif succès sur les marchés financiers et a renforcé la confiance des investisseurs dans sa signature.

A l'en croire, ce résultat confirme l'accélération de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2023-2027, qui a déjà permis le déploiement de plus de 140 milliards de francs Cfa de nouveaux concours en deux ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis son lancement, la Crrh-Uemoa affiche un impact croissant sur le marché du logement dans la région. Les concours cumulés ont contribué au financement d'environ 24 000 logements, bénéficiant à près de 120 000 personnes. Les activités de l'institution ont également permis la création d'environ 32 000 emplois directs, selon les données présentées lors de la réunion.

Un financement de l'habitat renforcé par une offre diversifiée

La directrice générale de la Crrh-Uemoa, Yédau Ogoundélé, s'est félicitée des performances enregistrées. « Ces résultats valident la pertinence de notre plan stratégique. Chaque milliard que nous déployons nous rapproche de notre objectif : faire du logement décent une réalité accessible pour des milliers de familles dans l'Union », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné que l'émission obligataire sociale, au-delà d'être une innovation, constitue un outil supplémentaire pour accélérer le financement du logement.

La performance de l'institution repose sur une diversification maîtrisée de ses instruments financiers, incluant des refinancements classiques mais aussi des solutions de titrisation en partenariat avec Boad Titrisation et des garanties développées avec le Fonds de solidarité africain (Fsa). Cette stratégie permet de maximiser l'impact de ses interventions sur l'ensemble de la chaîne du financement immobilier.

Près d'un tiers des logements financés acquis par des femmes

La Crrh-Uemoa a par ailleurs rappelé son engagement en faveur de l'inclusion financière des femmes. Près d'un tiers des logements financés depuis sa création ont été acquis par des femmes, renforçant ainsi leur autonomisation économique et contribuant à réduire les inégalités de genre au sein de l'Union.

Créée en 2010 par la Bceao, la Boad et l'Amf-Umoa, la Crrh-Uemoa s'est imposée comme un acteur central du financement du logement dans l'espace Uemoa. Avec « plus de 475 milliards de francs FCfa mobilisés » depuis sa création, l'institution continue de jouer un rôle déterminant dans le développement du marché hypothécaire régional.