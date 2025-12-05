Soudan: Ambassadeur du Soudan à Tokyo rencontre le Ministre adjoint Japonais de l'Agriculture et de la Pêche

L'ambassadeur du Soudan au Japon a tenu hier une réunion avec M. Yoichi Watanabe , ministre adjoint japonais de l'Agriculture et de la Pêche, avec la participation du directeur général du département de l'Afrique et de l'Amérique latine du ministère et deux autres personnes, ainsi que le conseiller de l'ambassade, M. Ali Mohamed Osman, dans le cadre des efforts déployés par l'ambassade soudanaise pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

La réunion a salué le soutien continu du Japon au développement dans le domaine agricole, en particulier dans le cadre du projet fructueux de production de variétés de blé résistantes à la chaleur, mené en collaboration entre l'université de Khartoum, l'Autorité de recherches agricoles et l'université japonaise de Tutori, avec le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ainsi que le projet de développement de l'agriculture et de l'irrigation dans l'État du Nil et la culture du blé et de l'orge.

Le ministre japonais adjoint a promis d'apporter le soutien nécessaire au Soudan pour faire réussir la participation du Soudan à l'Exposition internationale de l'agriculture en 2027 à Yokohama.

L'ambassadeur a remis au ministre adjoint une copie proposée de la note d'entente entre le ministère soudanais des Ressources animales et le ministère japonais de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, qui comprend les domaines de coopération commune et leur renforcement. Il a été convenu d'étudier la proposition en vue de sa signature ultérieurement.

D'autre part, les deux parties ont examiné les pas techniques pour commencer à exporter de la viande halale soudanaise vers les marchés japonais. Il a été convenu lors de la réunion de former un groupe de travail technique d'experts vétérinaires des deux ministères afin d'examiner et de convenir des aspects techniques, des contrôles et des standards sanitaires requis pour l'importation de viande vers les marchés japonais.

Il convient de signaler que plusieurs compagnies japonaises ont contacté l'ambassade et ont indiqué leur intérêt pour l'importation de viande halale du Soudan, en raison de la qualité et de la renommée mondiale de la viande soudanaise.